Tasio deja plantada a Paula y desata nuevas dudas sobre su relación en Sueños de libertad

Tasio había vuelto a proponerle a Paula un encuentro a solas, pero sus planes no salen como esperaban. La joven aguarda su llegada y termina descubriendo que él no acudirá a la cita.

Mientras tanto, Beatriz descubre que Begoña busca una nueva niñera, Gabriel logra el perdón de Julia y Digna planta cara a Bianca. Además, Miranda se niega a colaborar con los De la Reina contra Gabriel en Sueños de libertad.