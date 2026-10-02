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SUEÑOS DE LIBERTAD
Tasio deja plantada a Paula y desata nuevas dudas sobre su relación en Sueños de libertad
La pareja había planeado verse a solas en la habitación de Salva, pero Tasio no aparece en el último momento y Paula no puede ocultar su enfado.
Tasio había vuelto a proponerle a Paula un encuentro a solas, pero sus planes no salen como esperaban. La joven aguarda su llegada y termina descubriendo que él no acudirá a la cita.
Mientras tanto, Beatriz descubre que Begoña busca una nueva niñera, Gabriel logra el perdón de Julia y Digna planta cara a Bianca. Además, Miranda se niega a colaborar con los De la Reina contra Gabriel en Sueños de libertad.