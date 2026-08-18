"La primera noche hubo un coladero que no era controlable": Joan Guirado alerta de que más de una decena de migrantes han cruzado de Ceuta a la Península

El diario 'ABC' ha publicado recientemente que decenas de personas que llegaron masivamente a Ceuta el pasado 30 de julio han logrado dar el salto a la Península. Desde la mesa de 'Espejo Público' contamos con el testimonio del periodista del medio Joan Guirado, que desglosa esta información.

El periodista expone que, desde el lunes de la semana anterior, estaban tratando de cerrar una entrevista con uno de estos casos de migrantes, aunque explica que "finalmente no ha podido ser". Guirado pone sobre la mesa el "miedo" que sienten a ponerse frente a una cámara, en parte por si les expulsan del país. Sobre este caso, comenta que esta persona cruzó la frontera el día 30 y que, la noche del 30 al 31, llegó a la Península en los bajos de un camión. "El día 2 de agosto ya comunicó a su hermano, que vive en Ronda, que estaba en Barcelona", explica.

"Más de una decena cruzó la noche del 30 al 31 de julio"

Asimismo, informa de que "no solo es el de Barcelona, son más". Dice que posiblemente "más de una decena" cruzó la primera noche a la Península debajo de unos camiones, ya que todavía no había refuerzo policial. "Hubo un coladero que no era controlable porque el refuerzo se produjo a finales del 31 y principios del día 1", sostiene.

El empresario y exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, comenta que viaja mucho a Marruecos y explica que, en los casos de los que habla Guirado, sabe que en los ferris se han instalado túneles térmicos para detectar si hay migrantes en los camiones o coches.

A esto, el periodista añade que, tal y como apunta el medio, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado que "pateras-taxi" y motos de agua están trasladando a las playas del Campo de Gibraltar a los inmigrantes que accedieron durante la avalancha de Ceuta.

"La situación en Ceuta es mucho peor de lo que nos estamos pensando aquí"

Guirado, que ha estado sobre el terreno ceutí, distingue entre los migrantes que llegaron durante la crisis dos grupos. Por un lado, incluye a subsaharianos, malienses y sudaneses, y destaca las malas condiciones de sus vestimentas. Por otro, sitúa a los marroquíes, a los que describe con ropa de marca y zapatillas de buena calidad e incluso con móviles de última generación. Son personas que, según explica, "algunos de ellos estaban durmiendo en hoteles en Ceuta" y que "pueden irse", dice sobre este segundo grupo.

"Es mucho peor de lo que nos estamos pensando aquí, de lo que se ve en las imágenes". El periodista comenta que no había visto algo así en las anteriores crisis migratorias, pese a haber presenciado cuatro de ellas.

"Yo, si fuera Vivas, estaría ya temblando"

De Quinto critica, en este marco, la instalación de las boyas por parte del Gobierno. "Lo que es tremendo es que el Gobierno esté en Ceuta. No se trata de estar allí, se trata de hacer y, sobre todo, de no hacer memeces". "El Gobierno está haciendo chorradas", dice al respecto.

El periodista de 'ABC' confiesa ser "escéptico" ante el hecho de que el "Gobierno saca pecho con el tema de las carpas". "Son miles de personas que van a quedarse en la ciudad. Como mínimo, esto va a durar 6/7 meses". "Viendo cómo actúa este Gobierno en muchas cosas, cuando hablan de temporal, yo, si fuera Vivas, estaría ya temblando porque está cronificando el problema", concluye.

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