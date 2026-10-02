Duro rifirrafe entre un propietario de 15 pisos turísticos y un creador de contenido: "Eres un carroñero y un maleducado"

Jon Goitia, propietario de 15 pisos turísticos en España, ha analizado los decretos del Gobierno y ha explicado que los propietarios están quitando los pisos de alquiler de los portales de compra/venta de pisos debido al miedo trasladado por los decretos: "Están quitando los pisos de los portales, por supuesto, si sale adelante, los propietarios van a exigir 12 meses de mensualidad para poder abaratar los costes".

El propietario ha detallado que ha hablado con personas que tienen pisos y directamente han quitado del mercado residencial sus inmuebles: "Se van a otros nichos o países, no merece la pena".

"Me parece una locura que no llego a entender es, que si se aprueban, los perjudicados serían ellos, beneficiarán a los inquilinos que tienen pisos hoy, pero los que quieran mañana, estarían muertos", explica Goitia. Jon argumenta que los propietarios que tienen poco músculo financiero, se verían en la obligación de tener que vender sus inmuebles para que, los "fondos buitre", puedan comprarlos ya que ellos "tienen músculo financiero".

"Yo no te he faltado al respeto"

En respuesta a Jon, el creador de contenido y periodista, Helio Roque, ha respondido: "Me ha hecho gracia que diga que estos decretos nos pondrían a los futuros inquilinos como muertos", y se ha dirigido a Jon como "carroñero". El propietario le ha pedido que no falte al respeto ya que él no le ha insultado y ha explicado que el Gobierno socialista lleva ocho años con un mercado de la vivienda endurecido por las "pocas" medidas que han hecho.

"Simplemente que los okupas puedan dejar de pagar para quedarse dentro, ya es una medida para que los propietarios se vayan del mercado" y se dirige a Helio Roque: "El mercado se ha complicado para vosotros por las normativas que ha puesto este Gobierno".

El creador de contenido le ha respondido entre risas: "¿Vosotros ponéis el precio y no es culpa vuestra, no es tan complicado de entender? Jon ha estallado y le ha respondido con un tono que ha ido en aumento: "No entiendes nada chico, te crees que nos reunimos por la noche y ponemos precios, en el año 15-16 éramos corderitos por tener precios bajos y ahora desde el 20 somos lobos, ¿no? A lo que Helio ha respondido con dureza: "Os mueven los precios turísticos, que cuatro extranjeros se puedan tomar churros en vez de garantizar el ecosistema de barrio, eres un carroñero".

"Y tú un subnormal", ha respondido Jon Goitia.

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