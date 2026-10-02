Carlota, manifestante que rodea el Congreso en plena votación: "Si no señalamos como culpables a PSOE y a Sumar estaríamos engañando a la gente"

Día decisivo el de hoy. Los acampados de la Puerta del Sol han puesto en marcha un 'Rodea el Congreso' ante una votación en la Cámara Baja que resulta crucial. Los diputados deciden ese viernes el futuro de ambos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros tras las movilizaciones por el desahucio de Maricarmen.

Durante las protestas frente al Congreso de los Diputados se han escuchado gritos de "traidores" y "PSOE y Sumar responsables de nuestra miseria". Carlota, una de las manifestantes, ha querido dejar claro que las protestas no van a ceder. "Estaremos donde hay que estar, en la calle, organizándonos para no dar tregua".

"El PSOE en siete años ha sido incapaz de muchas cosas"

Culpa al PSOE de que "en siete años ha sido incapaz de muchas cosas", entre ellas la Ley Mordaza que a su juicio "trata de impedir que sigamos luchando". "En siete años solo ha ofrecido parches y nos lo sigue ofreciendo con unas migajas que ni siquiera es capaz de aprobar ni de forma troceada", apunta.

El periodista Ángel Antonio Herrera discrepa con las palabras de Carlota, ya que cree que el Partido Socialista ha ofrecido soluciones. En sus palabras se dirigía a la derecha, la cual considera que está "caricaturizando" a los manifestantes de Sol. "Decir que esta gente no representa a nadie es totalmente equivocado", decía. El periodista considera que con este tipo de discursos vuelven a darle el "mando del relato" a Pedro Sánchez.

"El PSOE junto a Sumar lo único que están haciendo es intentar apaciguar las calles", continuaba Carlota. "Si no les señalamos como culpables estaríamos engañando a la gente", concluía considerando que ya ha habido muchos años de "desafección política" y que no puede seguir sucediendo.

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