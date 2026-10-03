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La preciosa lección de Nerea tras no superar las Audiciones de La Voz “Gracias por tu actitud”

La talent apostó por ‘Nana triste’ de Natalia Lacunza sin suerte en las Audiciones a ciegas de La Voz.

Nerea en La Voz

La preciosa lección de Nerea tras no superar las Audiciones de La Voz “Gracias por tu actitud”

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Celia Gil
Celia Gil
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Nerea no ha conseguido entrar en La Voz con ‘Nana triste’, pero su reacción al conocer el resultado ha sorprendido a los coaches y nos ha dejado una preciosa lección.

No siempre conseguir un giro es lo más importante. Nerea ha llegado a La Voz dispuesta a disfrutar de una experiencia que para ella ya era todo un regalo, y así lo ha demostrado después de interpretar ‘Nana triste’, de Natalia Lacunza.

Ninguno de los coaches ha terminado pulsando el botón, pero lejos de venirse abajo, la talent ha recibido el resultado con una enorme sonrisa y agradecida por haber llegado hasta las Audiciones a ciegas.

Su reacción ha sorprendido especialmente a Pablo López. “Me desconcierta tu alegría”, ha reconocido el coach al ver cómo Nerea afrontaba el momento.

Lola Índigo también ha querido destacar su manera de encajar la decisión: “Gracias por esa actitud”, le ha dicho la coach granadina.

Nerea no continúa en La Voz, pero se marcha demostrando que disfrutar del camino también forma parte del sueño. ¡Menuda lección tan bonita nos ha dejado!

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