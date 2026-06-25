Hasta 20 años de prisión: Óscar Agudo prevé el peor escenario para los investigados por las 'Cloacas del PSOE'

Las causas judiciales que mantienen en vilo a la política española continúan avanzando. Mientras los tribunales siguen recabando pruebas y los investigadores tratan de esclarecer los hechos, una pregunta empieza a sobrevolar el debate público: ¿a qué penas podrían enfrentarse los investigados si la Justicia acabara avalando las hipótesis más graves? El abogado del Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB), Óscar Agudo, ha intentado responder a esa incógnita en Espejo Público, trazando un escenario que él mismo define como el más extremo y desfavorable posible.

Dentro de esa hipótesis máxima, José Luis Zapatero sería quien afrontaría la mayor exposición penal. Según los cálculos realizados por el letrado, el expresidente podría enfrentarse a una pena que alcanzaría los 35 años de prisión por los delitos que se investigan. Sin embargo la legislación española establece límites al cumplimiento efectivo de las condenas. En el caso planteado por Agudo, el tiempo real en prisión quedaría topado en 20 años. Las cifras tampoco serían menores para el resto de investigados. Santos Cerdán podría llegar a enfrentarse a una pena de hasta 30 años de cárcel, con un cumplimiento efectivo igualmente limitado a 20 años.

Julio Martínez, por su parte, se expondría a una condena nominal máxima también de 30 años de prisión, aunque el límite efectivo se situaría en 18 años. En cuanto a Leire Díez, el análisis jurídico realizado por Agudo contempla una posible condena de hasta 27 años de cárcel, acompañada además de un periodo de inhabilitación que tendría importantes consecuencias en el ámbito profesional y público.

Más allá de las cifras, el abogado lanzó un mensaje que considera clave en procedimientos de esta naturaleza. A su juicio, la colaboración con la Justicia puede convertirse en un elemento determinante "y más cuando acabamos de ver lo bien que le ha ido al señor Aldama" cuando las investigaciones alcanzan un grado avanzado de desarrollo. “Cualquiera de los cuatro lo tiene muy mal”, vino a resumir el letrado al valorar la magnitud de las penas que podrían llegar a entrar en juego en el escenario más desfavorable.

Respecto a las estrategias de defensa, Agudo también se pronunció sobre la línea seguida por José Luis Zapatero, centrada en intentar cuestionar la validez de determinadas pruebas obtenidas durante la investigación. El abogado considera que se trata de una vía procesal perfectamente legítima y técnicamente razonable en una fase inicial del procedimiento. No obstante, advierte de que todavía es pronto para saber si esa ofensiva jurídica tendrá recorrido en los tribunales o si acabará influyendo en el desarrollo de la causa.

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