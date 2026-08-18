El "miedo" de los vecinos de Granada ante el terremoto y las réplicas: "En ese momento no sabes cómo reaccionar pese a las recomendaciones"

La mañana de este 18 de agosto se ha producido un terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar (Granada), el segundo registrado en la zona en apenas una semana.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas de carácter leve, una de ellas una menor de edad que ha tenido que ser trasladada al hospital. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "máxima precaución" ante el riesgo de que continúen los movimientos sísmicos y las réplicas en la zona.

Pepi: "No sabes si te vas a arrimar a una pared y se va a caer una cornisa"

Desde 'Espejo Público' hemos hablado con Pepi, una vecina que ha vivido el terremoto desde su casa, y con Iván, un granadino residente en La Chana que también ha sentido el temblor. Ambos confiesan haber sentido "miedo".

La mujer, a quien el terremoto ha sorprendido en casa, explica que, en ese momento, el temor venía propiciado por no saber "si te vas a arrimar a una pared y se va a caer una cornisa". Pepi asegura que los habitantes de la zona están "muy inquietos" y que incluso los perros han reaccionado a los movimientos sísmicos ladrando.

Relatando que "mucha gente se ha salido con sillas a la calle", dice que ella "tiene que seguir haciendo vida normal". Sin embargo, confiesa que la caída de algunos objetos y el movimiento de los muebles "genera más miedo". Respecto a las réplicas, que ha vivido en la calle, asegura no haberlas sentido del mismo modo, aunque reconoce que le preocupan.

Iván: "Me he levantado con la respiración agitada y con ansiedad"

Iván, por su parte, también lo ha vivido desde casa, pero cuenta que el terremoto le ha pillado "de golpe". El joven estaba durmiendo y, al despertarse, ha notado inmediatamente "un estruendo muy fuerte" y ha escuchado los gritos de otras personas. "Al levantarme, por instinto me he puesto bajo el marco de la puerta", relata. También asegura haberse levantado con "la respiración agitada y con ansiedad".

Iván reconoce que, pese a conocer las recomendaciones ante un terremoto, cuando llega el momento "por muchas indicaciones que te den, en ese momento no sabes qué hacer ni cómo reaccionar".

El joven, que vive en un quinto piso, considera que la altura ha hecho que percibiera el temblor con mayor intensidad. Sin embargo, cuando dejó de sentir el movimiento, salió a la calle junto a su perra, donde le sorprendió una de las réplicas, aunque asegura que la notó mucho menos que dentro de su vivienda.

Iván ha conectado con el programa desde un parque de Granada que, según explica, suele estar prácticamente vacío a esas horas. Sin embargo, este martes se encontraba con bastante gente sentada a la sombra, en línea con lo que explicaba Pepi sobre la salida de muchos vecinos a la calle. "Están con temor a que pueda haber otro", explica Iván para describir el ambiente entre los vecinos.

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