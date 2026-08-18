Juan Lobato defiende a Melchor León y reivindica la discrepancia en el PSOE: "Es una fortaleza, no una desgracia"

El senador socialista Juan Lobato ha salido en defensa del diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, después de que este denunciara haber recibido amenazas de abrirle un expediente y expulsarle del partido por mantener un discurso crítico con la gestión del Gobierno en la ciudad autónoma. Lobato ha asegurado que espera que el PSOE no tome represalias contra su compañero y ha defendido que los cargos socialistas puedan expresar públicamente sus discrepancias.

"Para el PSOE es una gran ventaja, una fortaleza enorme, tener la capacidad de tener concejales, alcaldes en cada territorio de este país que defienden a sus vecinos", ha señalado Lobato. A su juicio, mantener una posición propia y plantear aquello que puede corregirse "es una fortuna, no una desgracia". "No se rompe el PSOE por nada de esto", ha defendido.

"La máxima confianza en los valores de un partido consiste en permitir que cada uno se exprese"

El exlíder del PSOE madrileño ha reconocido que existe un problema de cultura política que no afecta únicamente a los socialistas. "Por desgracia, en estos últimos años no le pasa solo al PSOE, a casi todos los grandes partidos", ha explicado. Lobato considera que dentro de las formaciones políticas se interpreta demasiado a menudo la discrepancia como una debilidad, cuando, en su opinión, debería ser todo lo contrario.

Ha recordado además que él mismo defendía la crítica interna cuando era secretario general del PSOE de Madrid. "La máxima confianza en los valores y en la ideología de un partido consiste en permitir e incentivar que cada uno se exprese", ha afirmado. En este sentido, ha reivindicado que el PSOE pueda contar con personas capaces de interpretar las distintas realidades del país: "Cómo no va a tener el PSOE alguien en Ceuta que sea capaz de interpretar lo que siente allí la gente y decirlo".

Críticas a la gestión del Gobierno en Ceuta

Lobato también ha cuestionado la gestión del Gobierno ante la situación vivida en Ceuta y ha rechazado que toda la responsabilidad recaiga en Marruecos. "Esto que ha pasado es absolutamente inaceptable", ha afirmado, antes de defender que sean España y el resto de países europeos quienes asuman directamente la responsabilidad de proteger sus fronteras.

El senador socialista ha planteado tres líneas de actuación: reforzar las infraestructuras fronterizas, introducir cambios normativos y aumentar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conseguir "un efecto disuasorio contundente". Para Lobato, Europa debe replantearse el modelo actual y dejar de tener "más o menos subcontratada" la defensa de sus fronteras a terceros países.

Sus palabras se producen en plena polémica por las críticas de Melchor León a la gestión del Gobierno y después de que el diputado socialista denunciara públicamente haber recibido un toque de atención del PSOE local por sus declaraciones sobre la situación sanitaria y migratoria en Ceuta.

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