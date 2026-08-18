Laura resuelve los tres paneles de la triple prueba de velocidad y consigue 600 euros

No es muy habitual que un mismo concursante sea capaz de resolver los tres paneles de la triple prueba de velocidad seguidos, por eso mismo, quien lo consigue se lleva un buen premio. Como ha sido el caso de Laura, que lo ha conseguido gracias a la pista ‘No me hace gracia’ y a su buen ojo.

El primer panel decía: ‘No me hace gracia cuando me tiran vestido a la piscina’ y la concursante no ha podido estar más de acuerdo: “Ni vestido, ni no vestido”, le ha dicho a Jorge Fernández. Con los otros dos paneles, Laura también se ha arriesgado ¡y muy bien hecho! porque, aunque el presentador ha querido mantener la tensión, la concursante del atril azul los ha dicho perfectos.

Además, ha coincidido con los tres paneles, de hecho, ha confesado que tampoco le gusta ni un pelo que le hagan fotos. Estaba claro que esta prueba era para ella. “¡Muy bien!”, le ha felicitado Jorge Fernández a la concursante, que se ha colocado con un marcador total de 700 euros. ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas