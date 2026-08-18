Loli, ceutí que rechaza que Marruecos sea un "socio fiable": "Ha impulsado la invasión para poner a prueba la debilidad del Gobierno de España"

El descontento social en Ceuta se mantiene con el paso de los días. Son varios los testimonios que han pasado ante los micrófonos de 'Espejo Público' para denunciar la situación que viven en la ciudad autónoma.

Hoy, Loli Pozos, vecina de Ceuta, auxiliar de enfermería y trabajadora de la Consejería de Sanidad, atiende a nuestras cámaras. Resume lo que sienten los ceutíes en una mezcla entre "enfadados, indignados, incomprendidos, desolados y abandonados por el Gobierno de la nación". "El sentir de todos los caballas es de abandono total y absoluto porque vienen a hacer el paseillo, pero soluciones no encontramos ninguna".

"Es una invasión en toda regla"

El campamento instalado este martes por el Gobierno en la ciudad les da "miedo". Asegura que "hay ministros que se están centrando en el bienestar de estas criaturas que vienen impulsadas por Marruecos". En este marco, quiere dejar claro que, en su opinión, es el país vecino el que impulsa el paso de migrantes para "probar la debilidad que el Gobierno de España tiene y está teniendo".

Asegurando que se trata de una "invasión en toda regla", rechaza el concepto de "crisis migratoria", que considera políticamente correcto.

"El PSOE les ha dado la espalda a los ceutíes"

Dirigiéndose directamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a otros ministros, hace referencia directa a Fernando Grande-Marlaska y les pregunta cuánto conocen a Marruecos para considerarlo un "socio fiable". Le pide directamente a Sánchez que deje a un lado los colores políticos y que defienda la ciudad porque considera que "el Partido Socialista les ha dado la espalda a los ceutíes".

Afra Blanco, que durante las palabras de Loli mostraba expresiones de comprensión, ha negado haber considerado nunca a Marruecos un "socio fiable". "Soy consciente de que Marruecos ha sido siempre una tierra donde se han vulnerado los derechos humanos, que es mi línea roja". Loli, inmediatamente, afirma: "Viven en dictadura", unas palabras con las que la colaboradora se muestra de acuerdo.

"Yo no soy política, no estoy aquí para presentar soluciones"

Sin embargo, Blanco pone sobre la mesa una duda que tiene, sostenida en el argumento de que todas las siglas políticas han mantenido una relación similar con Marruecos. "¿Si se rompe esa relación, qué pasa después?", se pregunta, a la vez que insiste en que jamás habría mantenido esa perspectiva sobre el país vecino.

Loli niega poder responderle porque no conoce el ámbito político, pero sí pone en valor el papel del expresidente del Gobierno José María Aznar durante el conflicto de la isla de Perejil. "Se defendió como se tenía que defender", sostiene.

Ante la pregunta de qué solución plantearía para la situación que atraviesa Ceuta, responde: "Los ciudadanos ceutíes no somos quién para decir qué solución vamos a plantear. Para eso está el Gobierno, que tiene que presentarla". "Yo no soy política, no estoy aquí para eso", recalca.

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