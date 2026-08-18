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Mejores momentos | 18 de agosto

Laura cae en el bote y pasa a la Gran Final con 4.250 euros gracias a la confianza de Jorge Fernández: “¡Claro que llegas!”

Aunque la concursante no confiaba en poder llegar al gajo dorado, Jorge Fernández la ha animado y lo ha conseguido.

Laura cae en el bote y pasa a la Gran Final con 4.250 euros gracias a la confianza de Jorge Fernández: “¡Claro que llegas!”

Laura cae en el bote y pasa a la Gran Final con 4.250 euros gracias a la confianza de Jorge Fernández: “¡Claro que llegas!”

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Marta Jorge
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Todos los concursantes han tenido la oportunidad de resolver este panel con bote de La ruleta de la suerte, incluso Julia ha caído en el bote, pero desgraciadamente no ha conseguido descifrar todas las palabras. Por otro lado, Ricky ha tenido la oportunidad de robarle la Gran Final a Laura, aunque finalmente tampoco ha tenido muy buena suerte con las tiradas.

Así que, el turno le ha llegado a Laura, que tras una tirada con la que ha podido sumar 50 euros, se ha animado a tirar de nuevo para intentar caer en el gajo de ‘Vacaciones’. Sin embargo, Jorge Fernández la ha animado a que fuera a por el bote y aunque la concursante ha asegurado que no iba a tener fuerza suficiente para llegar… ha llegado y ¡vaya si ha llegado!

“¡Claro que llegas!”, ha dicho muy emocionado el presentador al ver que Laura había hecho una tirada de diez. Lo cierto es que muchas veces Jorge Fernández confía más en los concursantes que ellos mismos. Y menos mal que la ha animado, porque Laura ha sumado otros 1.950 euros, colocándose con un marcador de 4.250, ¡qué maravilla! ¡Revive el momento en el vídeo de arriba!

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