La Policía vincula los alias "Zorro", "Z" y "ZZZZ" con Zapatero en un informe del caso Plus Ultra

La Policía sostiene en un informe que las denominaciones "Zorro", "Z" y "ZZZZ" se referirían al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, según un atestado sobre el registro realizado el 24 de octubre de 2024 en el despacho del abogado Miguel Palomero, vinculado al caso Plus Ultra.

De acuerdo con ese informe, a Palomero se le habría localizado un chat identificado como "Danilo-España", que recogería conversaciones del empresario venezolano Danilo Díaz Granados, investigado por delitos de corrupción por la justicia francesa, con una persona denominada "Zorro", "Z" o "ZZZZ", a la que los agentes identifican con Zapatero.

Estos detalles figuran en un auto de la jueza Esperanza Collazos, instructora que inició la investigación y que el pasado 23 de febrero se inhibió a favor de la Audiencia Nacional. La magistrada recibió las primeras informaciones a partir de datos facilitados por autoridades francesas y suizas, en el marco de unas pesquisas que posteriormente han sido asumidas por el juez José Luis Calama.

Según el auto, en ese chat aparecerían "actos concretos a lo largo de varios años" que, a juicio de la instructora, podrían sugerir la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios por parte de una organización jerarquizada y con vocación de permanencia.

Entre los hechos mencionados, la resolución apunta a supuestas gestiones del expresidente para influir en Repsol con el fin de que la petrolera española concediera a Danilo Díaz Granados los derechos de distribución de lubricantes de la compañía en Venezuela en 2023. Para la jueza, estos hechos podrían encajar en un presunto delito de corrupción en los negocios.

Desde Repsol niegan"de manera rotunda cualquier relación comercial o de otro tipo con Danilo Díaz Granados Manglano" y defienden que la compañía opera bajo "estrictos principios de transparencia, integridad y respeto a la legalidad en todos los países" en los que está.

Zapatero, imputado en la causa, ha negado las acusaciones que se le atribuyen y tiene previsto declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.

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