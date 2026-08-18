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Esta tarde en YAS Verano, Cecilio Ruiz, sobrino de Lina Morgan, revela por qué la actriz se alejó de su familia

Hablamos por primera vez con Cecilio Ruiz, sobrino de Lina Morgan. Hoy, conoceremos la verdad sobre la ruptura familiar entre la actriz y su familia.

Lina Morgan

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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María de los Ángeles López Segovia, conocida por todos como Lina Morgan, fue una de las grandes figuras del espectáculo español. Una actriz, que triunfó en el cine, el teatro, la televisión, la radio y los musicales, conquistando al público con personajes inolvidables como el que interpretó en La tonta del bote. Su enorme éxito profesional le permitió incluso cumplir uno de sus grandes sueños: adquirir en 1985 el Teatro La Latina.

Sin embargo, detrás de la artista querida y admirada por el público existía una faceta mucho más desconocida. Tras su fallecimiento en 2015, Morgan dejó como heredero universal de su patrimonio a su chófer, una decisión que volvió a poner el foco sobre la complicada relación que mantenía con parte de su familia. Durante años, las razones que llevaron a la actriz a distanciarse de sus allegados han permanecido rodeadas de especulaciones.

Ahora, Cecilio Ruiz, sobrino de Lina Morgan, rompe su silencio en televisión para contar, en primera persona, el trasfondo de aquella ruptura familiar y revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre la vida de la actriz. Hoy, a partir de las 17:00 horas, en directo en Antena 3.

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