Las mujeres en Ceuta crean grupos para salir a la calle sin miedo: "Están por todos lados, levanto una piedra y salen diez"

La situación que se vive en Ceuta tras la llegada masiva de personas a la ciudad ha cambiado también los hábitos de algunas mujeres ceutíes, que aseguran sentir miedo al salir solas a la calle. Nuestro reportero, Miguel Ángel Silva, desplazado a la ciudad autónoma, ha recogido varios testimonios que reflejan la preocupación de algunas vecinas.

Entre las medidas que han adoptado algunas mujeres está la creación de grupos para poder salir acompañadas a determinadas horas del día. Según explica Silva, varias ceutíes han creado incluso un grupo de WhatsApp para quedar juntas y salir a correr o caminar. Algunas aseguran que llevan consigo spray de pimienta como medida de protección.

"Están por todos lados"

Una de las mujeres entrevistadas describe así la sensación que tiene al caminar por determinados puntos de la ciudad: "Están por todos lados, por los montes, los callejones, debajo de los coches... levanto una piedra y salen diez".

"Desde que ha pasado todo esto, no puedo dar ni un paseo"

Otra de las vecinas asegura que desde que comenzó la situación ha dejado de hacer una actividad tan cotidiana como salir a pasear: "Desde que ha pasado todo esto, no puedo dar ni un paseo".

Otra mujer relata comportamientos que, según su testimonio, le generan intimidación en espacios públicos: "Guiñan, graban, se ponen siete alrededor mientras estás tomando el sol, te intimidan con la mirada...".

Mujeres que cambian sus rutinas por miedo

Silva ha explicado también algunos de los casos que ha conocido directamente durante su estancia en Ceuta. Uno de ellos es el de Dina, que se encuentra de vacaciones en la ciudad y asegura que ha optado por pagar seis euros diarios para acceder a unas piscinas privadas. Según cuenta, evita bajar a la playa porque se ha encontrado con situaciones que le han generado miedo e incomodidad. "En la playa se encuentran situaciones como que haya varones masturbándose mientras las miran", cuenta el reportero,

Otro caso es el de Ana, una trabajadora que termina su jornada a última hora de la tarde y que, según Silva, tiene miedo de realizar sola el trayecto desde su puesto de trabajo hasta su casa.

La preocupación también se habría trasladado a las noches. Aunque la feria de Ceuta fue suspendida, algunos jóvenes salieron a tomar algo. Silva relata que, después de salir él también, regresaba al hotel acompañado por un grupo de policías jóvenes cuando, al llegar a una parada de taxi, observaron a varios hombres increpando a unas chicas que esperaban para coger un vehículo.

"No puedo cerrar los ojos y aceptar esto"

Otra de las mujeres entrevistadas explica hasta qué punto la situación está afectando a su día a día. "Cierro las ventanas de mi casa para que no puedan subir", afirma. También asegura que la semana anterior sufrió un episodio de ansiedad acompañado de dolor en el pecho.

"Que tú me digas que esto es la nueva normalidad y que yo tengo que aceptarlo... me indigna"

Los testimonios recogidos muestran cómo algunas mujeres han comenzado a modificar sus rutinas, evitar determinados lugares o buscar compañía para realizar actividades cotidianas que antes hacían solas.

"Pedro Sánchez, estoy esperando tu playlist de invierno"

Una de las vecinas también dirige sus críticas al Gobierno por la gestión de la situación y por la falta de normalidad que, según ella, existe todavía en la ciudad. En tono irónico, lanza un mensaje al presidente: "Lo peor de todo es que Pedro Sánchez está de vacaciones y mientras los militares y sanitarios les han cortado el permiso, así que Pedro Sánchez, estoy esperando tu playlist de invierno".

Más allá de las críticas políticas, el mensaje que trasladan estas mujeres es fundamentalmente de preocupación por su seguridad y por la pérdida de libertad para realizar actividades cotidianas.

Mientras continúa la situación en Ceuta, estas mujeres reclaman poder recuperar algo que consideran básico: "No puedo dar ni un paseo" sin sentir miedo. Una sensación que, aseguran, no debería convertirse en la nueva normalidad de la ciudad.

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