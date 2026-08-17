Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta: "Me quieren abrir un expediente y me amenazan con expulsarme si no sigo su relato"

Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, ha conectado esta mañana con Espejo Público para denunciar la situación actual en Ceuta. El diputado tiene claro que por ser del Partido Socialista, no va a defender lo indefendible, y ha sido muy crítico con la forma de actuar del Gobierno frente a la crisis en la ciudad autónoma.

"El Gobierno de España en 17 días que llevamos ha dado cuatro datos contradictorios. Primero habían entrado 20.000 personas, luego 80.000, a las dos horas habían salido 20.000, después con el tema de los muertos nos han engañado", enumera León para comenzar su discurso. Además, con respecto a las palabras de Mónica García o todos los ministros que han pasado por Ceuta, asegura: "Le podéis preguntar a cualquier ciudadano y os va a decir que aquí no hay normalidad y el problema es que no sabemos cuándo la vamos a recuperar".

Precisamente, ha querido recalcar la visita de los ministros durante estas semanas a la ciudad autónoma: "Por aquí han pasado 7 ministros y no nos han dado un plan, un plazo ni sabemos cuando estas personas van a ser devueltas a Marruecos". Y añade que "la situación es insostenible. Las personas tienen miedo, las mujeres no pueden salir a la calle. Mi hija de 8 años no puede salir a la calle".

"Eso era una crisis migratoria, esto una invasión"

Pero lo que más ha impactado de su discurso ha sido que ha reconocido que él mismo trasladó de primera mano un reporte sobre lo que estaba pasando en Ceuta 15 días antes de la entrada masiva de migrantes. "Nosotros denunciábamos desde la Asamblea la crisis humanitaria que estábamos viendo desde el día 15 más o menos con la sentencia del Supremo. Estaban entrado al día entre 50-70 personas. Nosotros no teníamos constancia de que esto iba a pasar. Había un goteo, y eso sí era una crisis migratoria, lo de ahora es una invasión", denuncia León. Además, con respecto a referirse a la oleada como una "invasión", asegura que "el que no opine así, o no vive en España o esta muy lejos de la realidad, o esta cuidando sus cuestiones políticas, que es lo más lamentable".

"A mí me da igual ser socialista, lo que me importa es Ceuta"

"Yo trasladé al partido y a la delegación del Gobierno nuestro descontento. A mí me da igual que yo sea socialista, llevo desde los 17 años en el partido y tengo 33, casi la mitad de mi vida, pero a mí lo que me importa es Ceuta y que tenga normalidad., continúa su discurso el diputado socialista. "No puede ser que ciertas personas, como el delegado del Gobierno, estén cubriendo e intentando sacar un crédito de esta situación. Por eso he pedido la dimisión del Delegado del Gobierno y no me voy a cortar pidiendo responsabilidades políticas", añade contundente.

De esta manera, León lanza un mensaje claro para el Partido Socialista: "Me da igual el partido que sea; sería un hipócrita. Si estuviera el PP en el Gobierno, el partido en trombo habría salido a criticar la actuación que está llevando el Gobierno central. Aunque esté mi partido en el Gobierno, yo tengo que defender a los ceutís", recalca.

"He sufrido amenazas y sinceramente me da igual"

Con respecto a ese aviso que asegura haber mandado el día 15 de julio, el diputado mantiene que no ha tenido ninguna contestación por parte de su partido en 17 días. "Solamente he sufrido amenazas con abrirme un expediente y expulsarme si no seguía el relato de mi partido y sinceramente me da completamente igual porque voy a seguir diciendo lo que pienso.

"Lo que no puedo hacer es engañar a los ceutís como pretenden desde el partido"

"Después de 17 años, me quieren abrir un expediente y me amenazan si no sigo el relato del partido. Lo que no puedo hacer es engañar a los ceutís como pretenden desde el partido".

Sobre Mónica García

Sobre las palabras de la ministra de Sanidad Mónica García durante su visita a Ceuta, denuncia: "Las declaraciones me parecen lamentables. Yo no soy sanitario pero los expertos sanitarios son unos grandes profesionales y que la ministra diga que hay normalidad... está mintiendo. Estamos cansados y lo estamos denunciando públicamente. Que España se entere de la crisis humanitaria que estamos viviendo en Ceuta - aquí lo que queremos es que volvamos a la normalidad - que vengan los ministros que quieran pero con soluciones, no para hacerse una foto".

"Yo podré salir a la calle con la cabeza bien alta, cosa que otros no podrán hacer por mirar sus cuestiones políticas"

Desde plató, le han preguntado que pasaría si le expulsan. León lo tiene claro: "Si me expulsan, la vida sigue; yo podré salir a la calle con la cabeza bien alta, cosa que otros no podrán hacer por mirar sus cuestiones políticas".

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