Zapatero pide la nulidad general del 'caso Plus Ultra' al considerar que se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado "la nulidad general de las actuaciones" del caso Plus Ultra al considerar que se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales y que se ha incorporado a la causa "prueba ilícitamente analizada".

El letrado del ex líder socialista pide que se declare que han violado su derecho a tener "un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia". El letrado Víctor Moreno Catena añade que deben ser del procedimiento judicial en el que se encuentra imputado "todas las evidencias obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción en las entradas y registros" practicadas el pasado mes de diciembre "excluidos".

El Juez Calama pide que se investiguen las filtraciones

El Juez José Luis Calama ha acordado que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, investigue las filtraciones producidas en el 'caso Plus Ultra' e identifique a sus responsables.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para que investigue las filtraciones producidas en el 'caso Plus Ultra' e identifique a sus responsables ante su eventual carácter delictivo "dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas".

El magistrado acuerda también que se forme una pieza de "información sensible" en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados en esta causa y que será accesible únicamente para el juzgado y el Ministerio Fiscal.

Se explica que una vez que se practiquen dichas declaraciones, se facilitará a la acusación popular agrupada y a las defensas la trascripción de su contenido. No obstante, aclara, si alguno de los abogados de la acusación o las defensas precisaran consultar algún extremo en concreto de las declaraciones podrá consultarlas en la Secretaría del juzgado, sin que se les facilite copia de la grabación hasta la hipotética apertura de juicio oral.

Filtraciones personales de Zapatero

Otra de las medidas para prevenir las filtraciones acordadas por el juez Calama ha sido que las acusaciones populares sean solo las agrupadas bajo la dirección del PP con acceso al Cloud.

Estas filtraciones, indica Calama, alcanzaron su máxima expresión ayer, cuando el informe de la UDEF 2910/26 fue difundido íntegramente por diversos medios de comunicación poco después de su publicación en el Cloud, pese a contener datos incompatibles con su publicación indiscriminada.

Estos hechos, para el instructor, además de constituir una vulneración palmaria del deber de reserva inherente al secreto externo, pueden integrar ilícitos penales, en particular los previstos en los artículos 466 y 417 (revelación de actuaciones procesales secretas o de informaciones reservadas), sin perjuicio de otras responsabilidades disciplinarias o profesionales.

El magistrado ha advertido que en este procedimiento, desde el momento en que las actuaciones fueron puestas a disposición de las partes personadas a través de la plataforma Cloud se han producido filtraciones constantes e inmediatas a los medios de comunicación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.