Tropezón colectivo en la prueba de velocidad: la palabra con la que han fallado todos los concursantes

La primera prueba de velocidad de La ruleta de la suerte escondía una canción de un grupo cubano conocido como ‘SMS’ y aunque en principio el grupo no le ha sonado demasiado a ninguno de los concursantes, lo que no imaginábamos es que tardarían tanto en dar con la letra de su canción.

El primero en intentarlo ha sido Ricky, que después de que se destaparan unas cuantas letras se ha arriesgado, y lo ha dicho todo bien, excepto una palabra. Después, Laura se ha animado a darle al pulsador, pero ha fallado en la misma palabra que su compañero. Ambos han seguido intentándolo unas cuantas veces más, proponiendo diferentes opciones: ‘una’, ‘que’, ‘más’… todo tipo de palabras con tres letras menos la correcta.

Así que, tras los numerosos intentos de sus compañeros, Julia se ha animado, ¡pero también ha fallado en la misma palabra! Jorge Fernández se ha reído desesperado, porque no podía creerse que nadie lo dijera bien: “Yo creo que habéis dicho todo lo que cabe menos lo que está de verdad”. Finalmente, ha sido Julia quien, en un segundo intento, ha dicho la palabra que se les ha resistido: ‘hay’.

Tras resolver este panel que tanto se ha hecho de rogar, la banda se ha lanzado con el tema poniendo en pie a todo el plató. ¡No te pierdas el momentazo al completo en el vídeo de arriba!

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