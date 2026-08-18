Lo han perdido todo en los incendios y ahora sobreviven en un hotel: "¿Cómo empezamos de cero con 15.000 euros?"

Una casa reducida a cenizas. Recuerdos que desaparecen en cuestión de minutos y una vida entera que se queda atrás. Es lo que les ha ocurrido a familias como la de Andrés y Luis, padre e hijo, que han perdido su vivienda en los incendios que han arrasado distintas zonas de Madrid y Ávila. Ahora viven temporalmente en un hotel de Parla mientras esperan unas ayudas que, según explican, apenas superarían los 15.000 euros para una vivienda completamente destruida.

Andrés y Luis han pasado de tener una vivienda a tener que empezar de nuevo prácticamente desde cero. La Cruz Roja está alojando temporalmente a varias de las familias afectadas en un hotel situado en Parla, a las afueras de Madrid.

Hasta allí se ha desplazado Henar Tejedor, reportera de Espejo Público, para conocer de primera mano cómo están afrontando los damnificados estos primeros días después de perderlo todo.

"¿Cómo recuperamos ahora nuestra vida?"

La mayor preocupación de estas familias ya no es únicamente dónde dormir esta noche. Es qué harán cuando termine el alojamiento temporal.

Han perdido su casa, sus objetos personales y buena parte de los recuerdos que habían construido durante años. Ahora aseguran que todavía no tienen información clara sobre cómo podrán acceder a las ayudas ni cuánto tiempo tardarán en recuperar cierta normalidad.

Espe también lo ha perdido todo

Entre las personas alojadas se encuentra Espe, una madre de familia que vivía y trabajaba en el camping de Valdeiglesias.

El incendio también ha cambiado por completo su vida. Ahora permanece en el hotel, alejada de lo que hasta hace unos días era su hogar y su lugar de trabajo, mientras intenta averiguar qué será de ella y de su familia.

Empezar de cero con una ayuda que no parece suficiente

Para quienes han perdido completamente sus viviendas, la incertidumbre es todavía mayor.

Las familias esperan conocer qué ayudas recibirán y cuándo llegarán, pero la cantidad que manejan como posible compensación apenas supera los 15.000 euros, una cifra que consideran insuficiente para reconstruir una vivienda que ha quedado completamente destruida.

Mientras tanto, la vida continúa en una habitación de hotel.

Han perdido sus casas. Han perdido sus recuerdos. Y ahora esperan algo mucho más difícil de recuperar: la posibilidad de volver a empezar.

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