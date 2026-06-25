El análisis de los primeros audios de Ábalos desde la cárcel tras su condena: "Un desahogo"

En unos audios de hasta doce minutos de duración a la Cadena Ser, José Luis Ábalos ha hablado largo y tendido sobre la sentencia del Tribunal Supremo en el 'caso Mascarillas', el papel del 'nexo corruptor', ahora delator, Víctor de Aldama; y la condena impuesta, "exagerada" según el exministro de Transportes.

"Premio al delator"

El senador del PP y secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, cuestionaba los argumentos de Ábalos a la hora de considerar dañina para la democracia la figura del colaborador con la Justicia, "premio al delator" decía: "Está en nuestras leyes, es algo que ha ocurrido en numerosas ocasiones, (…) En el 'caso Peña' vimos a Ábalos decir que para quien colabore para esclarecer delitos el Gobierno será generoso", recordaba Serrano el indulto del Ejecutivo en este caso y en el de los ERES de Andalucía.

Una colaboración cuestionada

El periodista Chema Crespo ponía en entredicho que la información aportada por el empresario Víctor de Aldama haya sido de una relevancia tal como para la suspensión de la pena -conmutada por trabajos a la comunidad- tanto como ha decidido el Alto Tribunal, cabe recordar, por unanimidad: "Los informes de la UCO decían que ha ido corroborando lo de las investigaciones que había hecho la Guardia Civil".

El director general de 'Público.es' restaba relevancia a las palabras del exministro desde prisión de manera contundente: "El que está hablando es un condenado, ¿no? (...) Ya tiene una sentencia terrible encima. La proporción o desproporción será valorativa, pero el que tiene la condena encima es él. Que tenga este desahogo... está en su derecho".

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