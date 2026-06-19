El magistrado Ruiz de Lara defiende la firmeza del juez con Zapatero: "El trato fue exquisito"

El juez Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, ha pasado por Espejo Público para analizar los audios de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional, Alejandro Calama. Ruiz de Lara ha quitado hierro a los momentos de tensión y ha defendido por completo la actuación del encargado de investigar el caso.

Al ser preguntado por los audios en los que el juez Calama le frena y le dice a Zapatero que guarde silencio mientras él pregunta, Ruiz de Lara ha aclarado que es algo lógico en cualquier juzgado. "No solo es habitual en una declaración, sino también en una sala de vistas. A quien le corresponde la dirección de los actos orales, evidentemente, es al juez que lleva la causa", ha explicado. El magistrado ha recordado que un investigado "se puede acoger al derecho a no declarar" o "contestar algunas preguntas", pero dejó claro que "lo que no puede hacer, evidentemente, es interrumpir al magistrado". Por eso, considera que el aviso "es totalmente procedente" y que el trato del juez fue "exquisito".

El motivo de imputar a las hijas del expresidente

Durante la entrevista, Susanna Griso ha destacado otra frase del audio donde el juez le dice a Zapatero: "Tiene que entender que yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor". Ruiz de Lara ha dado la razón al juez Calama argumentando que su trabajo es "hacer una investigación pormenorizada sobre una serie de indicios racionales de criminalidad".

El portavoz judicial ha recordado que Zapatero tiene derecho a la presunción de inocencia, pero advierte que, tras escucharle, las dudas siguen ahí. "Con las declaraciones que ha hecho y con la documentación que ha aportado, no ha desvirtuado los indicios", ha señalado. Según Ruiz de Lara, ahí está la clave de que el caso siga avanzando: "De ahí viene también la citación como investigadas de sus dos hijas, que al fin y al cabo figuran como administradoras de una sociedad que recibía una cuantiosa cantidad económica".

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