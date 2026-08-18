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Habla el padre del menor fallecido en el tiroteo de Isla Cristina: "Es él"

El tiroteo ocurrido en Isla Cristina, (Huelva), por un ajuste de cuentas, ha dejado ha seis fallecidos ya. Entre ellos, un menor de dieciséis años que pasaba por la zona.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Hugo, un menor de 16 años, se encontraba en el lugar de los hechos cuando ocurrió el tiroteo en Isla Cristina (Huelva). El joven fue una de las víctimas mortales de un suceso que, según las primeras informaciones, estaría relacionado con un ajuste de cuentas por disputas entre matrimonios. Dos motoristas dispararon y acabaron con la vida de una mujer embarazada de 38 años y otra mujer de 62. Hugo, sin embargo, no tenía ninguna relación con el conflicto.

Sus padres, Paula y Francisco, están destrozados por la pérdida de su hijo y piden justicia. Su madre cuenta que Hugo había salido a comprar a un quiosco de la plaza. Al pasar dos horas sin saber nada de él, decidieron ir a buscarlo acompañados por otro adulto, el padre de la novia del menor.

Al llegar a la plaza, la familia mostró una fotografía de Hugo y pidió información, pero durante una hora no recibieron ninguna respuesta. La angustia de Francisco fue creciendo mientras buscaba a su hijo. "Es él" y "Mi hijo está ahí porque me lo han dicho", repetía desesperado.

Finalmente, la Guardia Civil se acercó de nuevo a la familia y les comunicó que "tenía toda la pinta de que fuese" su hijo. Ahora, Paula y Francisco afrontan la pérdida de Hugo y reclaman que se haga justicia y que los responsables del tiroteo respondan por lo ocurrido.

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