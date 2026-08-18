Un nuevo terremoto en Granada obliga a algunos vecinos a abandonar sus casas: "Esta catástrofe no la habíamos vivido nunca"

Un nuevo terremoto de magnitud 4,7, con epicentro en Gójar, ha sacudido Granada este martes. Tras el seísmo se han registrado varias réplicas, algunas de ellas se han percibido en distintos puntos del área metropolitana. Tres personas han resultado heridas leves y varios edificios y centros comerciales han sido desalojados de forma preventiva por motivos de seguridad.

El mayor terremoto registrado en los últimos días tuvo lugar durante la madrugada del pasado sábado, con una magnitud de 5 y epicentro en el municipio de Alhendín. El acontecimiento de estos fenómenos naturales, continuados e inesperados, mantiene a parte de los vecinos en alerta y preocupados ante la posibilidad de que se produzcan nuevos seísmos.

Nuestro reportero Pablo Muñiz se encuentra en uno de los barrios más afectados, el Zaidín, junto a un vecino, Rafael, que ha tenido que abandonar su casa debido a los daños provocados por los terremotos. Por suerte, cuenta con un lugar al que acudir. "Llevo viviendo en el barrio 60 años, pero esta catástrofe no la habíamos vivido nunca", explica.

Rafael denuncia la dejadez y la falta de respuesta ante los terremotos. Son muchos los vecinos afectados que no saben dónde acudir. "Nos han precintado las casas y no nos dan respuestas", asegura. Le preocupa especialmente la situación de las personas más vulnerables, como "gente de 90 años o con hijos parapléjicos" y "personas que están en la miseria". Ante esta situación, se pregunta quién ayudará a estos vecinos.

La periodista Eva Baroja explica que, ante estas circunstancias, el Ayuntamiento de Granada ha habilitado una oficina de atención para los vecinos que necesiten ayuda y asesoramiento.

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