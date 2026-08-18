Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Un nuevo terremoto en Granada obliga a algunos vecinos a abandonar sus casas: "Esta catástrofe no la habíamos vivido nunca"

Un nuevo terremoto de magnitud 4,7 sacude Granada, provocando nuevos destrozos y grietas en varios edificios y aumentando el miedo entre los vecinos.

Granada

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Un nuevo terremoto de magnitud 4,7, con epicentro en Gójar, ha sacudido Granada este martes. Tras el seísmo se han registrado varias réplicas, algunas de ellas se han percibido en distintos puntos del área metropolitana. Tres personas han resultado heridas leves y varios edificios y centros comerciales han sido desalojados de forma preventiva por motivos de seguridad.

El mayor terremoto registrado en los últimos días tuvo lugar durante la madrugada del pasado sábado, con una magnitud de 5 y epicentro en el municipio de Alhendín. El acontecimiento de estos fenómenos naturales, continuados e inesperados, mantiene a parte de los vecinos en alerta y preocupados ante la posibilidad de que se produzcan nuevos seísmos.

Nuestro reportero Pablo Muñiz se encuentra en uno de los barrios más afectados, el Zaidín, junto a un vecino, Rafael, que ha tenido que abandonar su casa debido a los daños provocados por los terremotos. Por suerte, cuenta con un lugar al que acudir. "Llevo viviendo en el barrio 60 años, pero esta catástrofe no la habíamos vivido nunca", explica.

Rafael denuncia la dejadez y la falta de respuesta ante los terremotos. Son muchos los vecinos afectados que no saben dónde acudir. "Nos han precintado las casas y no nos dan respuestas", asegura. Le preocupa especialmente la situación de las personas más vulnerables, como "gente de 90 años o con hijos parapléjicos" y "personas que están en la miseria". Ante esta situación, se pregunta quién ayudará a estos vecinos.

La periodista Eva Baroja explica que, ante estas circunstancias, el Ayuntamiento de Granada ha habilitado una oficina de atención para los vecinos que necesiten ayuda y asesoramiento.

|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Salvador

Salvador ha perdido un ojo por defender a su amiga maltratada: ahora está incapacitado y sin ayudas

Pelea

Sergio Sánchez, asesor de seguridad, sobre la agresión de un supervisor a un joven en Barcelona: "Una forma low cost de dar trabajo"

Menor

Habla el padre del menor fallecido en el tiroteo de Isla Cristina: "Es él"

Granada
Última hora

Un nuevo terremoto en Granada obliga a algunos vecinos a abandonar sus casas: "Esta catástrofe no la habíamos vivido nunca"

Lo han perdido todo en los incendios y ahora sobreviven en un hotel
Después del incendio

Lo han perdido todo en los incendios y ahora sobreviven en un hotel: "¿Cómo empezamos de cero con 15.000 euros?"

Lina Morgan
ENTREVISTA

Esta tarde en YAS Verano, Cecilio Ruiz, sobrino de Lina Morgan, revela por qué la actriz se alejó de su familia

Hablamos por primera vez con Cecilio Ruiz, sobrino de Lina Morgan. Hoy, conoceremos la verdad sobre la ruptura familiar entre la actriz y su familia.

Pepi e Iván, dos vecinos de Granada que han vivido el terremoto
Terremoto en Granada

El "miedo" de los vecinos de Granada ante el terremoto y las réplicas: "En ese momento no sabes cómo reaccionar pese a las recomendaciones"

El terremoto de magnitud 4,7 registrado en Granada ha dejado miedo e incertidumbre entre los vecinos. Pepi e Iván cuentan cómo han vivido el seísmo y describen el temor que se respira en las calles ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Juan Lobato defiende la discrepancia dentro del PSOE

Juan Lobato defiende a Melchor León y reivindica la discrepancia en el PSOE: "Es una fortaleza, no una desgracia"

Laura cae en el bote y pasa a la Gran Final con 4.250 euros gracias a la confianza de Jorge Fernández: “¡Claro que llegas!”

Laura cae en el bote y pasa a la Gran Final con 4.250 euros gracias a la confianza de Jorge Fernández: “¡Claro que llegas!”

Loli, una ceutí indignada con la situación que vive su ciudad

Loli, ceutí que rechaza que Marruecos sea un "socio fiable": "Ha impulsado la invasión para poner a prueba la debilidad del Gobierno de España"

Publicidad