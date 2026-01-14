Los jóvenes españoles opinan: "La vivienda es el pilar central de todas las sociedades; si eso falla, nada va bien"

¿Creen los jóvenes que hay que 'premiar' fiscalmente a los caseros?Jon Echeverría, estudiante de Derecho y Economía con tendencia liberal, y Helio Roche, influencer progresista, se sientan en la mesa para reflexionar sobre el gran tema de España: la vivienda.

Sánchez y la vivienda

Jon Echevarría sostiene que "el 98% de los grandes caseros son, en realidad, pequeños propietarios" y alerta de un retroceso en la política de vivienda desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Según expone, la vivienda ha pasado de ser "el problema número 16 para los españoles" a convertirse en una preocupación cotidiana para la ciudadanía, en un contexto marcado por un incremento del 52% en los precios durante este periodo.

En la misma línea, Helio Roque califica la vivienda como el "talón de Aquiles de este Gobierno" y subraya su carácter estructural: "La vivienda es el pilar central de todas las sociedades; si eso falla, nada va bien".

Las soluciones de la juventud ante la problemática de la vivienda

Ante la pérdida de apoyo electoral, Helio señala que el Gobierno debería "ir a por los fondos de inversión" como una de las medidas clave para frenar la sangría de votos. Según expone, la presión inmobiliaria ha provocado que "la gente de los barrios, o sea, cada vez se iba más para afuera, porque es que era imposible, eran unos precios que no paraban de subir". En este sentido, defiende que desde el Ejecutivo se debe garantizar que la vivienda "es para vivir y no para especular".

Desde una visión diferente, Jon sostiene que los fondos de inversión contribuyen a reducir los precios del mercado del alquiler para posteriormente arrendar las viviendas y que, por esta vía, "no están perjudicando la independencia" residencial.

¿Ocio o tener una vivienda?¿Son compatibles?

José Luis Izquierdo, también conocido como ’Mago More’ , relató el caso de una chica boliviana que limpiaba casas. "Estuvo durante dos años sin tomarse ni un café y ahorrando." Estrategia que le funcionó para conseguir la entrada de un piso, a pesar de su bajo nivel salarial.

Helio no apoya ese mensaje: "si no bebes café, compraras una casa". Ya que implica "ignorar un montón de factores ambientales que impiden que haya un ascensor social". En un contexto en el que abundan "sueldos precarios y alquileres por las nubes", ambos coinciden en que el modus operandi de caseros y empresarios "sigue siendo el mismo que antes, no es el problema".

Por su parte, Moore recuerda que hace treinta años la situación era similar y defiende que la solución pasa por "hacer más viviendas", en un escenario en el que muchas personas se ven obligadas a olvidar el ocio para poder acceder a una vivienda.

