La mujer que denunció al socialista Antonio Navarro por acoso habla en exclusiva en Espejo Público: "Le dije un 'no' y no lo aceptó"

La mujer relata que todo arranca en 2021, cuando Antonio Navarro , entonces dirigente del PSOE en Torremolinos, atraviesa una situación personal complicada y se apoya emocionalmente en ella.

Dice que "la relación empezó a ir por un terreno que no quería" y que decidió poner un límite claro. Asegura que le dijo "no quiero nada contigo". Pero, el denunciado lejos de parar empieza lo que ella llama "una campaña de acoso". Desde ese momento, empiezan los mensajes insistentes.

Mensajes sexuales y cuatro años de presión constante

La denunciante asegura que tuvo que soportar mensajes de tono sexual enviados por su superior político. Entre ellos, recuerda: "Te quiero meter ficha", "estás muy buena". Dice que intentaba desviar siempre la conversación: "Cuando él decía algo sexual, yo desviaba el tema". Relata que esta dinámica se prolongó durante cuatro años, con diferentes situaciones, que vivía intranquila, ella no sabía qué hacer ya que el denuncia era su superior.

Vigilancia, miedo y 'represalias', asegura

La mujer añade que llegó a sentir miedo real al percibir que Navarro sabía dónde estaba en cada momento. Asegura que:

Le veía en la puerta de mi casa. Me vigilaba. Sabía si estaba con una amiga en un bar y le escribía a esa persona.

Explica que cuando le advirtió que elevaría el caso al partido, él dejó de enviar mensajes de contenido sexual, pero asegura que comenzaron las represalias. Dice que este ambiente "se hizo insostenible", hasta el punto de que llegó a temer las reacciones del dirigente.

¿Cómo es Antonio Navarro según la presunta víctima?

La denunciante también relata que uno de los episodios que más la marcó ocurrió en 2023, cuando vio a Antonio fuera de si, estaba cabreado y dio un golpe sobre la mesa. Asegura que aquel gesto la asustó y que se refugió contándoselo por WhatsApp a una compañera. Espejo Público ha tenido acceso en exclusiva a ese mensaje en el que: "estoy en shock, he visto la verdadera cara de Antonio Navarro, estaba fuera de control".

Tres denuncias y seis meses sin respuesta efectiva

La denunciante explica que presentó dos denuncias internas al PSOE y una tercera ante Fiscalía. Quiere dejar claro que distingue entre partido y el órgano antiacoso del PSOE: "El PSOE me ha arropado y lo que ha fallado es el órgano antiacoso, es independiente al partido."

Añade que la falta de avances la dejó desprotegida: "Todo lo que se dilata un expediente así perjudica a la víctima." Y concluye que ahora solo pide "firmeza para combatir las agresiones y tranquilidad en mi día a día".

