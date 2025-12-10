Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Caso Torremolinos

La mujer que denunció al socialista Antonio Navarro por acoso habla en exclusiva en Espejo Público: "Le dije un 'no' y no lo aceptó"

Por primera vez, la mujer que acusa a Antonio Navarro de un presunto acoso durante cuatro años se sienta frente a una cámara. En un café de dos horas con el periodista Juan Rodríguez, asegura que vivió miedo, presión y silencio institucional, y reconstruye cómo empezó todo en 2021 y por qué terminó acudiendo a la Fiscalía.

DENUNCIANTE TORREMOLINOS

Publicidad

Juan Rodríguez
Publicado:

La mujer relata que todo arranca en 2021, cuando Antonio Navarro , entonces dirigente del PSOE en Torremolinos, atraviesa una situación personal complicada y se apoya emocionalmente en ella.

Dice que "la relación empezó a ir por un terreno que no quería" y que decidió poner un límite claro. Asegura que le dijo "no quiero nada contigo". Pero, el denunciado lejos de parar empieza lo que ella llama "una campaña de acoso". Desde ese momento, empiezan los mensajes insistentes.

Mensajes sexuales y cuatro años de presión constante

La denunciante asegura que tuvo que soportar mensajes de tono sexual enviados por su superior político. Entre ellos, recuerda: "Te quiero meter ficha", "estás muy buena". Dice que intentaba desviar siempre la conversación: "Cuando él decía algo sexual, yo desviaba el tema". Relata que esta dinámica se prolongó durante cuatro años, con diferentes situaciones, que vivía intranquila, ella no sabía qué hacer ya que el denuncia era su superior.

Vigilancia, miedo y 'represalias', asegura

La mujer añade que llegó a sentir miedo real al percibir que Navarro sabía dónde estaba en cada momento. Asegura que:

Le veía en la puerta de mi casa. Me vigilaba. Sabía si estaba con una amiga en un bar y le escribía a esa persona.

Explica que cuando le advirtió que elevaría el caso al partido, él dejó de enviar mensajes de contenido sexual, pero asegura que comenzaron las represalias. Dice que este ambiente "se hizo insostenible", hasta el punto de que llegó a temer las reacciones del dirigente.

¿Cómo es Antonio Navarro según la presunta víctima?

La denunciante también relata que uno de los episodios que más la marcó ocurrió en 2023, cuando vio a Antonio fuera de si, estaba cabreado y dio un golpe sobre la mesa. Asegura que aquel gesto la asustó y que se refugió contándoselo por WhatsApp a una compañera. Espejo Público ha tenido acceso en exclusiva a ese mensaje en el que: "estoy en shock, he visto la verdadera cara de Antonio Navarro, estaba fuera de control".

Tres denuncias y seis meses sin respuesta efectiva

La denunciante explica que presentó dos denuncias internas al PSOE y una tercera ante Fiscalía. Quiere dejar claro que distingue entre partido y el órgano antiacoso del PSOE: "El PSOE me ha arropado y lo que ha fallado es el órgano antiacoso, es independiente al partido."

Añade que la falta de avances la dejó desprotegida: "Todo lo que se dilata un expediente así perjudica a la víctima." Y concluye que ahora solo pide "firmeza para combatir las agresiones y tranquilidad en mi día a día".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Sentencia condenatoria al fiscal.

Joaquín Manso, sobre la sentencia al fiscal general: "Revela el alineamiento de la Fiscalía con los objetivos del Gobierno de Sánchez"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Entrevistas

Publicidad

Programas

Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela, de Arguiñano: "Esto para los días que vienen de fiesta porque queda mejor hecho de víspera"

Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela, de Arguiñano: "Esto para los días que vienen de fiesta porque queda mejor hecho de víspera"

DENUNCIANTE TORREMOLINOS

La mujer que denunció al socialista Antonio Navarro por acoso habla en exclusiva en Espejo Público: "Le dije un 'no' y no lo aceptó"

Las memorias del rey Juan Carlos.

La biógrafa de Juan Carlos I, sobre su muerte: "Es muy duro morir fuera de casa. Sentirse rechazado a esa edad que sabes que no te quedan muchos años por delante"

Fátima Matute, consejera Salud Comunidad Madrid
Crisis Hospitalaria

Fátima Matute, responde al PSOE tras el escándalo del hospital de Torrejón: "El presidente del Gobierno está en cuidados paliativos y desesperado"

Javi Fuente en Espejo Público.
Inmigración

Talib, un inmigrante marroquí asentado en un poblado chabolista de Almería: "Vivía mejor en Marruecos con mi familia que aquí"

Adornos navideños
Descúbrelo

El riesgo de los adornos navideños: cómo decorar la casa sin poner nuestra vida en peligro

Una mujer perdió la vida en el municipio lucense de Palas de Reis a causa de un incendio por la decoración navideña. En Y ahora Sonsoles te contamos todo lo que debes saber para que esto no ocurra.

Sentencia condenatoria al fiscal.
Tribunales

Joaquín Manso, sobre la sentencia al fiscal general: "Revela el alineamiento de la Fiscalía con los objetivos del Gobierno de Sánchez"

El director del diario El Mundo Joaquín Manso defiende las informaciones de su periódico que ahora recoge la sentencia al fiscal general.

Mario Vaquerizo, Alaska y Boticaria García, un trío de mentes brillantes esta noche en El 1%

Mario Vaquerizo, Alaska y Boticaria García, un trío de mentes brillantes esta noche en El 1%

"Se me ha muerto hasta un cactus": Edurne responde al test más íntimo de Trancas y Barrancas

"Se me ha muerto hasta un cactus": Edurne responde al test más íntimo de Trancas y Barrancas

Manuel Carrasco en El Hormiguero

Hoy, Manuel Carrasco pondrá el ritmo a la noche en El Hormiguero

Publicidad