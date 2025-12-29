Los reproches entre dos expertos en vivienda que discrepan sobre si explotará la burbuja de alquiler en 2026: "Usted se dedica a especular"

La burbuja del alquiler de la vivienda va a estallar, los precios son ya inalcanzables, las medidas que se han aplicado desde las administraciones no han funcionado y hay que atraer la inversión privada. No es una noticia, sino una previsión. La de Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario. "Yo estoy totalmente de acuerdo, las normativas, la dinámica de los últimos años ha ido siempre tan inclinada en favor del inquilino y en contra del propietario, que muchísimos propietarios lo que hacen es retirar viviendas del mercado, - señala en Espejo Público Jon Goitia, propietario de quince pisos turísticos. "Es al revés; el año que viene seguramente le va a ir muy bien a los inversores en vivienda y muy mal a las familias trabajadoras si no se toman medidas", responde Javier Rubio, abogado experto en derecho de la vivienda. Dos posturas enfrentadas en la Mesa de la Vivienda de Espejo Público.

"Cada vez hay menos oferta y, por tanto, los precios cada vez son más altos, -argumenta Goitia-.. Si a eso le sumamos que no se construye lo suficiente porque los promotores saben que muchísima de la demanda no es solvente para comprar obra nueva, inclusive para alquilar al precio que habría que alquilar para que ganen algo de dinero, pues estamos con la tormenta perfecta".

"Más gente excluida del mercado de la vivienda"

"Hay que construir vivienda y protegida, también protegida de la especulación, -explica Javier Rubio-. El Estado, los gobiernos y las autonomías, tienen que entrar a construir muchas viviendas, Pero mientras esa vivienda no se construya y se entregue hay que regular con mucha más fuerza un mercado que está fuera de control. En algunas regiones de España se han tomado medidas, aplicando la Ley Estatal de Vivienda, en Cataluña, Navarra, País Vasco, Asturias... Son medidas paliativas que algo empiezan a calmar pero no son medidas suficientes para la emergencia social en la que estamos desde hace ya muchos años con una burbuja de precios donde cada vez más gente se queda fuera del mercado y no tiene alternativas".

El abogado cree que el precio de los alquileres va a seguir subiendo ante la falta de medidas contundentes desde las administraciones públicas. "Las familias inquilinas cuyo contrato termina el año que viene o el siguiente están atrapadas ante un contrato que puede perder su vigencia y no tienen ningún otro sitio al que ir. En esa situación hay que tomar medidas contundentes de regulación, entre ellas prorrogar los contratos vigentes de alquiler por lo menos durante tres años hasta que el mercado se enfríe, hayan bajado los precios y la gente tenga alternativas en un mercado sano, con un sector público potente que pueda ser alternativa y competitivo frente a toda la fauna de oportunistas en el sector inmobiliario que han ido apareciendo los últimos años para meter todo tipo de subproductos que ya no son viviendas sino que son cosas precarias para pequeñas estancias temporales, subarrendamientos... Todo este submercado que ha ido apareciendo de manera especulativa hay que combatirlo. Toda esta fauna especuladora que espere su turno", considera Javier Rubio.

"Suben los precios por las normas de control"

Jon Goitia, propietario de quince pisos turísticos, se da por aludido y responde. "Sobre lo de oportunista, yo llevo invirtiendo en vivienda desde 2003, que abrí mi empresa, -señala-. Soy arquitecto y me dedico a invertir en inmuebles, que es de lo que sé. Javier Rubio se contesta solo porque él decía que en los últimos años hay escasez de vivienda y han subido mucho los precios mientras se han generado normas de control. Es que es por eso por lo que hay escasez de vivienda y subida de precios, por sus normas de control. No al revés. La cosa empeora porque están venga a controlar. Yo me pasé al sector turístico desde el sector residencial, yo convertía locales en viviendas normales y me pasé al sector turístico porque eso no me gustaba nada. ¿Qué hacen propietarios menos profesionales que yo, que tienen un piso o dos? Pues cierran la puerta. No soy oportunista, protejo mi patrimonio".

"Dice que es propietario profesional,- responde el letrado-. ¿Pero qué clase de profesión es ser propietario? Usted se dedica a especular, a meter dinero para generar subproductos y, al calor de la escasez, aprovecharse de la gente que lo necesita. Las medidas que se están tomando son muy tímidas, son muy tibias. El Gobierno no está teniendo el valor suficiente", concluye.

