Pedro Sánchez anuncia una bonificación fiscal y 2 medidas más "urgentes y contundentes" en materia de vivienda

Bonificación del 100% del IRPF a aquellos caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos en la próxima renovación, regulación contra el fraude en los alquileres de temporada y freno al abuso de alquiler por habitaciones. Estas son las tres medidas urgentes que se incluirán en real decreto que se aprobará en "las próximas semanas".

El anuncio lo ha realizado Pedro Sánchez durante su intervención en el acto de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid. El presidente ha calificado las medidas de "urgentes y contundentes". Por el momento la información que se tiene es la siguiente: aquellos propietarios que no suban el precio del alquiler en la próxima renovación podrán beneficiarse de una bonificación fiscal del 100 % en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). "Así, ganamos todos" dijo Pedro Sánchez que con esta iniciativa cuenta compensar lo que los caseros ganarían si incrementasen el precio.

En segundo lugar y con el objetivo de luchar contra el fraude en los alquileres de temporada, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que se fijarán condiciones estrictas para ser considerado contrato de temporada y se establecerá un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

La última de las medidas conocidas esta jornada pasa por poner coto al abuso del alquiler por habitaciones. "La renta total del conjunto de habitaciones no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas declaradas tensionadas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda".

El presidente se ha comprometido también que el Gobierno seguirá construyendo más vivienda pública para restituir el parque público, a través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, "Casa 47", y el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros.

Operación Campamento

La operación Campamento estaba paralizada desde 1989 y con el acto de hoy arrancan las obvras del Nuevo Barrio de Campamento, que acogerá 10.700 viviendas asequibles. Por su parte, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana indicó que "este proyecto es mejor que lo proyectado a lo largo de los últimos 40 años" porque "el 100% de las viviendas que se construyan son de la empresa pública y asequibles".

