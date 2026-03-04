Tamara Gorro sigue consolidando su historia con Cayetano Rivera en plena tormenta mediática. Después de sus románticas escapadas a Dubái y Maldivas y del reciente susto de salud que llevó a la influencer al hospital -del que ella misma ha contado que podría acabar en quirófano-, el torero reaparece acompañado no solo por su pareja, sino también por su hija Lucía Rivera, dejando una estampa casi familiar que habla por sí sola. Una imagen que llega después del irónico reproche de Cayetano a la prensa al ser preguntado por si la presión mediática estaba afectando a Tamara.

Cayetano Rivera, grabado en Sevilla | Europa Press

Las nuevas imágenes muestran a Tamara ejerciendo de perfecta anfitriona con Lucía. Primero se desplaza en su coche para recoger a la modelo, hija de Cayetano y Blanca Romero, y, ya con ella a bordo, ponen rumbo juntas al aeropuerto para esperar la llegada del diestro. Dentro del vehículo, Tamara y Lucía charlan relajadas, se ríen y comparten confidencias, dejando claro que entre ellas existe una sintonía natural a pesar de que la relación entre el diestro y la colaboradora de televisión es relativamente reciente.

Lucía Rivera y Tamara Gorro en el coche | Europa Press

Una vez que están los tres juntos, se van de comida familiar dejando clara la buena relación que hay entre los tres. Sin embargo, cuando los mircrófonos de Europa Press les preguntan si ya se conocían de antes o esta es su primera vez juntos, preferían no responder.

Tamara como Cayetano también optaban por el silencio cuando se les pregunta por Gemma Camacho, uno de los nombres que la pareja más ha tenido que escuchar durante sus primeras semanas de relación.

Con gestos, pero sin palabras, la pareja parece apostar por blindar su relación y centrarla en su presente con sus escapaditas, la recuperación de Tamara tras su paso por el hospital y, ahora, una imagen de familia con Lucía Rivera que confirma que su historia va mucho más allá.