La denuncia del gran tenedor Jon Goitia en el debate de Vivienda: "El 50% de los inquilinos se convierten en inquiokupas"

La crisis de vivienda es un hecho que padecen miles de españoles. La demanda es muy superior a la oferta y el aumento de viviendas turísticas, fuera del mercado habitacional, derivan en un aumento de precios a los que no pueden hacer frente unos salarios prácticamente congelados desde hace más de 20 años.

En Cataluña han propuesto imitar el 'modelo Ámsterdam' que consistiría en impedir que se adquiera una vivienda y ésta sea destinada al alquiler inmediatamente, siendo necesarios varios meses de uso como vivienda habitual previo.

Lara Hernández, coordinadora de 'Sumar' en materia de vivienda, confrontaba con Jon Goitia, propietario de 15 alojamientos turísticos, "y ocho más en proceso", ha manifestado orgulloso. La política defendía la toma de medidas públicas para blindar el acceso a la vivienda de la ciudadanía y evitar la especulación con ella, de la misma manera que considera impensable que se hiciera lo mismo con el agua.

"A usted no le puedo prestar dinero"

Discrepaba Goitia con la 'medida Ámsterdam': "Un desastre", expresaba. Según él "un montón de gente no es propietaria porque no puede, y pongan las leyes que pongan no podrán ser propietarios porque entrarán a un banco y le dirán: 'A usted no le puedo prestar dinero'". Advierte una necesidad del inversor por parte de quienes no podrían acceder a un préstamo hipotecario, para sí poder acceder al alquiler.

De inquilinos a okupas: "Datos falsos"

Goitia, además denunciaba unos datos que atribuía a un gran tenedor, conocido suyo, con cientos de clientes, sobre los contratos que llegan a término: "En casi el 50 por ciento de los contratos que se acaban, los inquilinos se convierten en inquiokupas. Está siendo un drama absoluto".

"Absolutamente datos falsos", respondía Lara, que considera ese fenómeno de alarma por la okupación responde a un interés de generar alarma social.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.