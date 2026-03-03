Antena3
Los jóvenes españoles opinan sobre la guerra en Oriente Próximo: "El Gobierno está adoptando una posición que no le beneficia en ningún sentido"

La postura del Gobierno ante la escalada con Irán divide también a la juventud española. Mientras el Ejecutivo defiende la diplomacia y la prudencia en un contexto internacional cada vez más tenso, escuchamos a la opinión de los jóvenes de nuestro país. ¿España está actuando con responsabilidad o con debilidad?

Jóvenes en Espejo Público.

Marina Aguilar
Publicado:

¿Debe España mantener la diplomacia o adoptar una postura más firme ante la escalada con Irán? Javier Domínguez, afiliado al Partido Popular de Pontevedra y conservador, y Helio Roque, creador de contenido y progresista. Se sientan en la mesa para reflexionar sobre uno de los grandes debates del momento: el papel de España en el nuevo escenario internacional.

Diplomacia frente a firmeza

"España debe mantener una posición propia", considera Helio Roque "sin alinearse automáticamente con otras potencias". Mientras que Javier Domínguez, defiende una postura más contundente frente al régimen iraní y cree que la estrategia del Gobierno es insuficiente.

Un Gobierno responsable

El perfil progresista sostiene que el Ejecutivo está “yendo por la senda de la mesura un poco y de la cabeza” y rechaza una reacción impulsiva ante la tensión internacional. Subraya que “no simpatizamos con un régimen terrorífico pero tampoco estamos a favor de tomar una justicia por nuestra mano”.

En su opinión, ahora mismo “lo fácil sería ponernos a la cola de Trump." Para él, la posición del Gobierno no es ambigüedad, sino responsabilidad ante un escenario que considera extremadamente delicado.

“La diplomacia con esta gente no funciona”

Javier Domínguez discrepa frontalmente. “Para mí no”, responde cuando se le pregunta si España está en el lado correcto. Con “un régimen terrorista como el que lleva 47 años impuesto en Irán” la vía del diálogo no es eficaz.

A su juicio, el Gobierno está adoptando “una posición que no le beneficia en ningún sentido”. Considera que el régimen iraní es “un peligro absoluto” a nivel internacional y cree que habría que escuchar a los propios iraníes que “se alegran tanto por la caída de un régimen como el que hay allí”.

Antena 3» Programas» Espejo Público» Entrevistas

