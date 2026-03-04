Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Hoy, Los Morancos inundarán de risas el plató de El Hormiguero

El dúo humorístico regresa al programa para hablar sobre sus nuevos proyectos en una noche que promete muchas risas.

Los Morancos en El Hormiguero

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a Los Morancos, uno de los dúos más icónicos del humor en España. Los hermanos vuelven al programa para hablar de sus nuevos proyectos y de cómo siguen reinventándose tras décadas sobre los escenarios y en televisión.

Durante la entrevista, repasarán algunos de sus personajes más populares, reflexionarán sobre la evolución del humor y compartirán anécdotas de una trayectoria marcada por el éxito y la conexión con el público. Una visita que promete risas, improvisación y el estilo inconfundible que los ha convertido en referentes del entretenimiento.

Sobre ellos:

Los Morancos, formados por los hermanos César y Jorge Cadaval, son uno de los dúos humorísticos más reconocidos de España. Con una carrera que abarca televisión, teatro y música, han creado personajes y parodias que forman parte de la cultura popular, consolidándose como referentes del humor durante varias generaciones.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Los Morancos en El Hormiguero

Hoy, Los Morancos inundarán de risas el plató de El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Álex González en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Álex González en El Hormiguero

"Era ciencia ficción y ya estamos ahí": Marron muestra uno de los robots humanoides más avanzados

"Era ciencia ficción y ya estamos ahí": Marron muestra uno de los robots humanoides más avanzados

Éxito total de Esperansa Grasia con sus cinco trucos en El Hormiguero: "Es el mejor día de mi vida"
Trucos con Grasia

Éxito total de Esperansa Grasia con sus cinco trucos en El Hormiguero: "Es el mejor día de mi vida"

La demostración de beatbox de Álex González en El Hormiguero: ¡y se atreve a rapear!
Sin vergüenza

La demostración de beatbox de Álex González en El Hormiguero: ¡y se atreve a rapear!

El proyecto personal más enriquecedor de Álex González: "El dinero lo puedes reponer, la salud no"
En El Hormiguero

El proyecto personal más enriquecedor de Álex González: "El dinero lo puedes reponer, la salud no"

El intérprete ha hablado sobre la newsletter que tiene en la que trata de motivar a sus seguidores a mejorar sus hábitos.

4-rosco3m
El Rosco | 3 de marzo

Alejandro, otra vez ante el jaque de 23 aciertos de Javier en El Rosco: “Vamos a intentarlo”

Javier ha vuelto a quedarse a sólo dos letras del bote, esta vez de 202.000 euros, obligando a su rival a otra gran remontada.

3-rabia

Alejandro salva resoplando su duelo en La Pista: “Qué rabia me está dando”

2-parto

El “parto” de Armando del Río: qué sufrimiento hasta acertar ‘Corazón partío’ en La Pista

1-chenoa

El patinazo de Alejandro con Chenoa: atribuye ‘Cuando tú vas’... ¡a Rocío Jurado!

Publicidad