A las 21:45 horas
Hoy, Los Morancos inundarán de risas el plató de El Hormiguero
El dúo humorístico regresa al programa para hablar sobre sus nuevos proyectos en una noche que promete muchas risas.
El Hormiguero recibe esta noche a Los Morancos, uno de los dúos más icónicos del humor en España. Los hermanos vuelven al programa para hablar de sus nuevos proyectos y de cómo siguen reinventándose tras décadas sobre los escenarios y en televisión.
Durante la entrevista, repasarán algunos de sus personajes más populares, reflexionarán sobre la evolución del humor y compartirán anécdotas de una trayectoria marcada por el éxito y la conexión con el público. Una visita que promete risas, improvisación y el estilo inconfundible que los ha convertido en referentes del entretenimiento.
Sobre ellos:
Los Morancos, formados por los hermanos César y Jorge Cadaval, son uno de los dúos humorísticos más reconocidos de España. Con una carrera que abarca televisión, teatro y música, han creado personajes y parodias que forman parte de la cultura popular, consolidándose como referentes del humor durante varias generaciones.
