Hoy, Los Morancos inundarán de risas el plató de El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Los Morancos, uno de los dúos más icónicos del humor en España. Los hermanos vuelven al programa para hablar de sus nuevos proyectos y de cómo siguen reinventándose tras décadas sobre los escenarios y en televisión.

Durante la entrevista, repasarán algunos de sus personajes más populares, reflexionarán sobre la evolución del humor y compartirán anécdotas de una trayectoria marcada por el éxito y la conexión con el público. Una visita que promete risas, improvisación y el estilo inconfundible que los ha convertido en referentes del entretenimiento.

Sobre ellos:

Los Morancos, formados por los hermanos César y Jorge Cadaval, son uno de los dúos humorísticos más reconocidos de España. Con una carrera que abarca televisión, teatro y música, han creado personajes y parodias que forman parte de la cultura popular, consolidándose como referentes del humor durante varias generaciones.