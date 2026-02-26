Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

PP-VOX

Jaime Mayor Oreja desvela el motivo por el que salió del PP "en silencio hace años": "Zapatero y ETA formaban parte del mismo proceso"

Jaime Mayor Oreja insta a PP y Vox a construir una "mayoría natural" tras los resultados electorales en Aragón y Extremadura. El exministro defiende que ambos partidos están "obligados a entenderse" para articular la alternativa que España necesita.

Mayor Oreja.

Publicidad

Marina Aguilar
Publicado:

Tras las elecciones en Aragón y Extremadura, Jaime Mayor Oreja lanza un mensaje claro: “Hoy la mayoría natural es la que quería Fraga en el año 82, la UCD de Alianza Popular hoy es el PP y Vox”. A su juicio, el resultado de las urnas supone “una llamada de la ciudadanía” que obliga a ambas formaciones a “hacer una alternativa”.

“España necesita una alternativa”

Ante la posibilidad de que Vox no cediera para formar parte de ese acuerdo, Mayor Oreja se muestra tajante: “Hay que hacer de la necesidad virtud, va a ser necesario”.

En su opinión, PP y Vox “están obligados a entenderse” y deben responder a lo que define como “una mayoría natural que está en la calle”. Recordando a los actuales dirigentes de los partidos cual es el enfoque correcto: “El estar en la política no puede hacer olvidar lo importante, tienes que poner los faros de lejos, no los de cerca”

“Yo no soy ni del PP ni de Vox”

El exministro subraya que ya no milita en ningún partido. “Yo dejé el PP en silencio hace unos años ya, cuando pidieron un encuentro con Rodríguez Zapatero”. Actualmente centra su actividad en la Fundación NEOS, también conocida como “La Alternativa Cultural”. Aun así, advierte: “No votaré en blanco, pero España necesita una alternativa”.

¿El PP es blandito?

Jaime Mayor evita matices: “No estamos bien en España, tenemos un proceso en el gobierno, un relato se ha impuesto a una verdad”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Marhuenda, sobre Tejero

Paco Marhuenda, tras la revelación de los papeles secretos del 23F: "Tejero es alguien irrelevante en la historia de España"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Entrevistas

Publicidad

Programas

Mayor Oreja.

Jaime Mayor Oreja desvela el motivo por el que salió del PP "en silencio hace años": "Zapatero y ETA formaban parte del mismo proceso"

Paliza Barcelona

Polémica tras la brutal paliza a un hombre en un parque: "Hay menores de corta edad, 'lo mejor de cada casa' en ambos casos"

Violación grupal.

Uno de los menores que presuntamente violó a una niña de 14 años en Valencia asegura que grabó los hechos para tener un recuerdo de cuándo perdía la virginidad

“¿Esto es un satisfayer?” La sorpresa erótica de Susana Saborido a Joaquín
Avance | Programa 5

“¿Esto es un satisfayer?” La sorpresa erótica de Susana Saborido a Joaquín

Paqui
Viral

Paqui, la vendedora de casas que triunfa en redes: "Cuanto más viejas estén, mejor"

Los papeles desclasificados.
DOCUMENTOS 23-F

Alberto Saiz revela que ha desaparecido la documentación que acredita la participación del CESID en el 23-F: "Su intervención fue decisiva"

Alberto Saiz, exdirector del CNI, analiza la desclasificación de los documentos del 23-F y defiende que era "necesaria" para arrojar luz sobre un episodio clave de nuestra historia reciente.

Marhuenda, sobre Tejero
Golpe de Estado

Paco Marhuenda, tras la revelación de los papeles secretos del 23F: "Tejero es alguien irrelevante en la historia de España"

La desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado en su 45º aniversario han revelado novedades y aclarado posibles dudas pendientes. El periodista Paco Marhuenda ha analizado lo ocurrido entonces y ha sido contundente con quienes organizaron el atentado contra la democracia.

Sandra Golpe y Pablo Motos

Sandra Golpe se pone a las órdenes de Trancas y Barrancas para dirigir un informativo en El Hormiguero

Dani Martínez

Hoy, las risas en El Hormiguero están aseguradas con la visita de Dani Martínez

Ciervos sagrados, una masterclass de sushi y convertirse en geishas en el cuarto programa de El capitán en Japón

Ciervos sagrados, una masterclass de sushi y convertirse en geishas en el cuarto programa de El capitán en Japón

Publicidad