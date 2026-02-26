Jaime Mayor Oreja desvela el motivo por el que salió del PP "en silencio hace años": "Zapatero y ETA formaban parte del mismo proceso"

Tras las elecciones en Aragón y Extremadura, Jaime Mayor Oreja lanza un mensaje claro: “Hoy la mayoría natural es la que quería Fraga en el año 82, la UCD de Alianza Popular hoy es el PP y Vox”. A su juicio, el resultado de las urnas supone “una llamada de la ciudadanía” que obliga a ambas formaciones a “hacer una alternativa”.

“España necesita una alternativa”

Ante la posibilidad de que Vox no cediera para formar parte de ese acuerdo, Mayor Oreja se muestra tajante: “Hay que hacer de la necesidad virtud, va a ser necesario”.

En su opinión, PP y Vox “están obligados a entenderse” y deben responder a lo que define como “una mayoría natural que está en la calle”. Recordando a los actuales dirigentes de los partidos cual es el enfoque correcto: “El estar en la política no puede hacer olvidar lo importante, tienes que poner los faros de lejos, no los de cerca”

“Yo no soy ni del PP ni de Vox”

El exministro subraya que ya no milita en ningún partido. “Yo dejé el PP en silencio hace unos años ya, cuando pidieron un encuentro con Rodríguez Zapatero”. Actualmente centra su actividad en la Fundación NEOS, también conocida como “La Alternativa Cultural”. Aun así, advierte: “No votaré en blanco, pero España necesita una alternativa”.

¿El PP es blandito?

Jaime Mayor evita matices: “No estamos bien en España, tenemos un proceso en el gobierno, un relato se ha impuesto a una verdad”.

