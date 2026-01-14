Antena3
El mago More, sobre su polémica con el ministro Óscar Puente: "Se está metiendo constantemente con ciudadanos normales"

El ministro Óscar Puente comentaba en tono jocoso las declaraciones del mago More en una entrevista sobre vivienda. Hoy el mago More responde al ministro y cuenta cuáles han sido las repercusiones de sus comentarios.

El Maho More, enfrentado al ministro.

Laura Simón
Hace un año José Luis Izquierdo, más conocido como el 'mago More', grababa un podcast en el que hablaba de las dificultades que existen para acceder a una vivienda. Él mismo, mago y conferenciante, tiene varios pisos en alquiler pero no se define como un especulador. En aquella entrevista hablaba del caso de una joven boliviana con 6 hijos que había conseguido hacerse con 15 pisos gracias a su esfuerzo. En su relato contaba que la mujer había reducido su vida social a la mínima expresión e incluso había dejado de tomar cafés. Gracias a ese ahorro había conseguido la entrada para su primer piso de 50.000 euros.

Lo que no sabía el mago More es que meses después esas declaraciones serían comentadas por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente. La pasada Navidad Puente lanzaba un tuit en el que comentaba en tono jocoso la entrevista. "No os riais. Es que además de emprendedor, es mago y hace magia. Nada por aquí, nada por allá. Dos años sin tomar café y…tachannnnnn, 15 pisos", tuiteaba.

Tras el mensaje del ministro el mago More le respondía en un vídeo que rápidamente se hizo viral. Cuenta que tras el vídeo recibió más de 8.000 comentarios en redes que no ha podido contestar. "El 99% de los comentarios son todos a favor porque básicamente lo que tiene que hacer es dedicarse a ser ministro a tiempo completo y no tuitero a tiempo parcial". Su mujer le recomendó no responder al ministro pero se vio con la obligación moral de hacerlo. "Este señor se está metiendo constantemente con ciudadanos normales que no hacemos nada y ¿por qué tengo yo que aguantar lo que diga?", se pregunta.

"Quise invitar a un café al ministro pero él me respondió con una parodia"

Después de este episodio José Luis ha recibido insultos de algunos frentes. Cuenta que quiso invitar a un café al ministro y él respondió con una parodia de 'Pantomima Full' sobre los conferenciantes. Considera que "un ministro que pagamos todos debería dedicarse a otras cosas". "No tiene sentido que defendamos el CO2 y la transición ecológica y luego los AVE sean un desastre", afirma.

"Tengo varios pisos pero vengo de un esfuerzo económico terrible"

Él mismo tiene varios pisos alquilados y tiene muy buena relación con sus inquilinos. "Yo vengo de un esfuerzo terrible", asegura.

"En Aluche tengo un piso alquilado muy por debajo del precio porque el alquilado que tengo es magnífico. Lo alquilo por 700 euros. El seguro lo acaba pagando el inquilino". No se ve como un especulador y cree que la gente humilde paga mejor. "Tú le pides los papeles a alguien que tiene mucho dinero y te deja de pagar", sostiene.

"Yo soy un gran tenedor, un gran ahorrador y un gran empresario. Al final demonizan a la gente que ahorra y que crea puestos de trabajo".

Entrevista a Susana Díaz.

Estrenamos sección en Espejo Público, 'Espodcast' con Susana Díaz: "No creo que sea oportuno el manifiesto de Jordi Sevilla"

