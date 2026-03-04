Publicidad
Sueños de libertad
Damián y Digna sellan su amor con una nueva pedida de mano delante de su familia
Los protagonistas superan el pasado y las adversidades familiares para comprometerse nuevamente ante sus seres queridos tras una emotiva cena reveladora de secretos y sentimientos.
Damián y Digna retoman su historia de amor y dejan atrás los viejos obstáculos para volver a comprometerse. Después de que Damián confiese un oscuro pasado familiar, la pareja celebra una cena con allegados donde refrenda su vínculo.
La escena muestra a Damián arrodillado y ofreciendo un anillo a Digna ante la mirada de sus hijos y familiares, simbolizando un nuevo comienzo.