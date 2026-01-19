Choque trenes Adamuz
El cuponero de Adamuz ayudó a más de 15 pasajeros de los trenes accidentados: "Sigo temblando por las imágenes que tengo grabadas en mi cabeza"
Gonzalo fue uno de los primeros vecinos de Adamuz en acudir a la zona donde descarriló el tren para ofrecer ayuda de forma voluntaria. Él es un ciudadano muy querido, es el cuponero de sus vecinos. Se enteró, cogió su quad y se sumó a la Guardia Civil para sacar a los heridos de los trenes.
Fue uno de los primeros voluntarios en llegar a la zona del accidente: "Sigo temblando de las imágenes que tengo grabadas en mi cabeza". Gonzalo recogió todo el material que tenía en casa, cogió su quad, y se fue a la zona accidentada. "Salí corriendo detrás de la Guardia Civil, rompiendo alambradas con la barra de uñas para que entraran los vehículos...". Gonzalo nos atiende en directo muy nervioso y afectado.
"Escuché las sirenas y cogí mi coche, cogí lo que tengo en casa"
El vecino de Ademuz llegó de los primeros al lugar del accidente y se encontró un escenario desolador, las imágenes grabadas después del amanecer de este lunes dan fe de ello.
Cuando llegó al lugar, los agentes presentes le pidieron que ayudara "en el siguiente tren", que él no había visto, y se encontraba a cerca de un kilómetro de distancia: "Salí corriendo con la Guardia Civil, llegamos a un caos total de un amasijo de hierros".
Cuenta cómo se abrieron paso, cortando alambradas para que los equipos de rescate pudieran acceder con mayor facilidad al lugar, y cómo participó en la evacuación de algunos accidentados del interior de los vagones que pedían auxilio para sus familiares: "¡Saca a mi madre! ¡Saca a mi madre!".
"Fue indescriptible"
Gonzalo acogió a un chico en su casa, su madre estaba desaparecida. Lo vio descalzó en sangrentado en las vías y se lo llevó "a cuestas". Le ofreció su casa porque el joven no tenía batería, ninguna vía para pedir ayuda así que se quedó con él hasta que pudo localizar a su tía. Gonzalo no es capaz ni de determinar la edad del chico. Es uno más de los familiares que buscan a los suyos.
Los nervios, la oscuridad, el trasiego de vecinos y vehículos de emergencias, los gritos de auxilio, etc., provocaron un estado de shock del que Gonzalo no se libera a la mañana siguiente, será una noche trágicamente inolvidable para este cuponero solidario. La rápida acción de Gonzalo es un ejemplo de la solidaridad que han mostrado los vecinos de Adamuz.
"Salí corriendo detrás de la Guardia Civil, rompiendo alambradas con la barra de uñas para que entraran los vehículos..."
"No me siento un héroe", es lo que había que hacer, es su reflexión.
