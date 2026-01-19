Última hora en directo del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz: Al menos 39 muertos y 15 heridos graves tras el choque

España amanece de luto tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, (Córdoba), que deja al menos 39 muertos, según el último balance publicado por la agencia EFE, y decenas de heridos entre los cuales 15 estarían estad grave. Estas cifras siguen siendo provisionales.

Alrededor de las 19:45 horas de la tarde del domingo ocurría la tragedia. Un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha invadió la vía contigua provocando el descarrilamiento del tren que viajaba de Madrid a Huelva que como consecuencia también descarriló. Algunos vagones han caído por un talud.

Los trabajos de rescate han permanecido activos durante toda la noche. Adif ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante este lunes. Además, ha habilitado un teléfono, el 900 001 402, para atender a familiares y personas afectadas.

Casi todos los ministros del Gobierno, al igual que el presidente, Pedro Sánchez, han cancelado los actos que tenían programados para esta jornada. Óscar Puente ha manifestado que el accidente es "raro y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura.