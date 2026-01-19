Choque de trenes en Adamuz
Última hora en directo del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz: Al menos 39 muertos y 15 heridos graves tras el choque
Sigue en directo online la última hora sobre el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que deja al menos 39 muertos, según la agencia EFE, y decenas de heridos de los cuales 15 estarían en estado grave.
España amanece de luto tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, (Córdoba), que deja al menos 39 muertos, según el último balance publicado por la agencia EFE, y decenas de heridos entre los cuales 15 estarían estad grave. Estas cifras siguen siendo provisionales.
Alrededor de las 19:45 horas de la tarde del domingo ocurría la tragedia. Un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha invadió la vía contigua provocando el descarrilamiento del tren que viajaba de Madrid a Huelva que como consecuencia también descarriló. Algunos vagones han caído por un talud.
Los trabajos de rescate han permanecido activos durante toda la noche. Adif ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante este lunes. Además, ha habilitado un teléfono, el 900 001 402, para atender a familiares y personas afectadas.
Casi todos los ministros del Gobierno, al igual que el presidente, Pedro Sánchez, han cancelado los actos que tenían programados para esta jornada. Óscar Puente ha manifestado que el accidente es "raro y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura.
Última hora en directo del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz | Iryo lamenta el accidente y traslada sus condolencias a los familiares
Iryo acaba de publicar un comunicado en el que "lamenta profundamente el grave accidente ferroviario" y quiere trasladar "sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas así como su solidaridad y apoyo a los heridos, deseándoles una pronta recuperación". En el comunicado explican que el tren 6189 que realizaba el trayecto Málaga-Madrid por causas "que aún se desconocen" invadió la vía contigua. Dice que la prioridad absoluta de Iryo son las personas afectadas y confirma que está en constante comunicación con todas las instituciones afectadas.
Última hora en directo del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz | Actualización del número de fallecidos y heridos
Actualización de fallecidos y heridos. Citando a fuentes de la investigación, la agencia de noticias EFE ha elevado el número de fallecidos a 39 personas. El número de heridos hospitalizados es de 73 de las cuales 24 estarían en estado grave y cuatro son menores de edad. Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.
Última hora en directo del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz | Los consejos de la Cruz Roja y los teléfonos para atendidos
Adif ha habilitado un teléfono para que los familiares de los pasajeros de los trenes afectados por el descarrilamiento puedan obtener información. Es el 900 1010120. Además, Cruz Roja ha publicado en su perfil de la red social X el siguiente mensaje:
Última hora en directo del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz | Se despliega el dispositivo de las grandes catástrofes
Se ha desplegado el dispositivo de las grandes catástrofes. 37 efectivos de la UME desde Morón de la Frontera que llevan también material de excarcelación porque los vagones son un amasijo de hierro. Según el Ministerio de Defensa se han desplazado 41 los militares de la UME, además de 19 vehículos. El equipo especial, llamado USAR es el mismo que participó en el rescate de víctimas en el terremoto que asoló Turquía en 2023. Sus efectivos están preparados para usar herramientas de corte, perforación y soporte vital para localizar y extraer víctimas de escombros.
Última hora en directo del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz| Se eleva el número de muertos a 39
Actualizamos el balance de fallecidos. La agencia de noticias EFE acaba de elevar el número de muertos en el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz a 39 personas. Las cifras siguen siendo provisionales. 75 personas están hospitalizadas y de ellas 15 en estado grave.
Última hora en directo del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz | El Alvia circulaba a 200 km/h en el momento del choque
Ya se investiga qué ha podido suceder en este accidente ferroviario aunque todavía es pronto para sacar conclusiones. En el momento de la colisión, según fuentes oficiales el Alvia circulaba a una velocidad de 200 kilómetros por hora. La peor fatalidad es que el descarrilamiento se produjo justo cuando pasaba otro tren y que el impacto con este segundo convoy provocó que dos vagones cayesen por un talud de 4 metros. Todo ha tenido lugar en una recta, aunque según los expertos es un punto crítico porque por un lado se producen muchos cambios de agujas para desviar a los trenes a los diferentes puntos de Andalucía y por otro los trenes de alta velocidad aprovechan este punto para adelantar a los más lentos.
Última hora en directo del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz | La alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva suspendida hoy
Adif ha suspendido la alta velocidad para la jornada de este lunes después del accidente en Adamuz. A través de un mensaje en su perfil de la red social X informa de lo siguiente: La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero".
Última hora en directo del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz| Puente, sobre el accidente: "Es tremendamente extraño"
Los políticos han suspendido sus agendas para esta jornada. Alberto Núñez Feijóo ha acordado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspender la reunión que habían concertado a las 18:00 horas del lunes. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible asegura que el accidente es "raro y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura. El ministro se trasladará este lunes a la zona del siniestro.
Última hora en directo del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz | Al menos 24 muertos y 15 heridos graves
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, deja al menos 24 personas fallecidas y decenas de heridos de los cuales 15 están en estado grave. 75 personas están ingresadas. Estas cifras son provisionales y podrían variar ya que dos vagones han caído por un talud de 4 metros, en estos coches viajaban 53 pasajeros y la tripulación, el maquinista del tren es uno de los fallecidos.
