Nuevas imágenes del accidente de tren de Adamuz, Córdoba: vagones destrozados y rescate de heridos

Llegan nuevas imágenes de la tragedia en Adamuz (Córdoba). Se pueden ver cómo los vagones de los trenes han quedado completamente destrozados. Al menos 39 personas han fallecido en el accidente, un total de 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.

Más de 220 agentes de la Guardia Civil participan en el amplio dispositivo desplegado tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). En la zona trabajan unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), así como medios aéreos con helicóptero y drones. También se ha desplazado el Equipo Central de Criminalística para colaborar en la identificación de las víctimas.

Ante la gravedad del siniestro, se ha activado el Protocolo Nacional de Actuación en Sucesos con Víctimas Múltiples. En el Instituto de Medicina Legal de Córdoba se ha puesto en marcha el Centro de Integración de Datos, al que se incorporarán expertos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, encargados de identificar a los fallecidos mediante huellas dactilares y pruebas de ADN.

Así se produjo el accidente

El accidente se produjo cuando un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas del domingo con destino a Puerta de Atocha y transportaba a 317 personas, descarriló a las 19:39 horas. Los tres últimos vagones invadieron la vía contigua, por la que circulaba en ese momento otro tren de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Como consecuencia del impacto, los vagones del convoy de Iryo colisionaron contra los dos primeros del tren Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros de altura.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el accidente de "raro y difícil de explicar" y ha descrito el choque como "terrible".

