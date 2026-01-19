Vídeo: las impactantes imágenes aéreas del accidente que muestran dónde terminaron los trenes tras el brutal choque

Unas nuevas imágenes de la tragedia ferroviaria en Córdoba reflejan la virulencia del impacto entre los dos trenes que colisionaron en Adamuz. Las imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran dónde acabaron los trenes después de colisionar a gran velocidad.

Tres vagones de un tren Iryo descarrilaron chocando pocos segundos después con un tren Alvia cuyos primeros vagones cayeron por un talud de 4 metros. Al menos 39 personas han perdido la vida en este siniestro. Además, las autoridades han advertido de que la cifra de fallecidos podría aumentar.

Además, más de 150 personas han resultado heridas en el accidente. Las imágenes de la Guardia Civil muestran la enorme distancia a la que terminaron ambos convoyes después del fatal impacto. Renfe descarta un error humano y un exceso de velocidad como causa del accidente.

En el tren "había niños, mujeres embarazadas, mayores, menores...Fue una imagen dantesca", tal y como refleja el duro testimonio de un pasajero que viajaba en uno de los trenes accidentados.