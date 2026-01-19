Publicidad
Tragedia en Córdoba
Vídeo: las impactantes imágenes aéreas del accidente que muestran dónde terminaron los trenes tras el brutal choque
El vídeo de la Guardia Civil refleja la virulencia del impacto al mostrar la enorme distancia a la que terminó un convoy del otro tras colisionar. Hay al menos 39 muertos, aunque las autoridades advierten de que la cifra podría aumentar.
Unas nuevas imágenes de la tragedia ferroviaria en Córdoba reflejan la virulencia del impacto entre los dos trenes que colisionaron en Adamuz. Las imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran dónde acabaron los trenes después de colisionar a gran velocidad.
Tres vagones de un tren Iryo descarrilaron chocando pocos segundos después con un tren Alvia cuyos primeros vagones cayeron por un talud de 4 metros. Al menos 39 personas han perdido la vida en este siniestro. Además, las autoridades han advertido de que la cifra de fallecidos podría aumentar.
Además, más de 150 personas han resultado heridas en el accidente. Las imágenes de la Guardia Civil muestran la enorme distancia a la que terminaron ambos convoyes después del fatal impacto. Renfe descarta un error humano y un exceso de velocidad como causa del accidente.
En el tren "había niños, mujeres embarazadas, mayores, menores...Fue una imagen dantesca", tal y como refleja el duro testimonio de un pasajero que viajaba en uno de los trenes accidentados.