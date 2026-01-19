Irene busca desesperadamente a su madre, viajera del tren Iryo siniestrado: "Nos falta información y al final el cerebro la rellena"

La madre de Irene cogió el tren Iryo que descarriló la tarde de este domingo a su paso por Adamuz (Córdoba) colisionando frontalmente con otro convoy y dejando un balance de al menos 39 muertos y más de 100 heridos, 48 de ellos hospitalizados. La madre de la joven viajaba en el vagón 8, asiento 13D de este tren que viajaba dirección Madrid.

Cuenta que ella misma acompañó a su progenitora a coger el tren a la estación de María Zambrano (Málaga). Irene acudió a la estación a despedirla, ella vive en Tarifa, y tiempo después empezó a recibir información sobre un accidente de tren. "De repente me abrumaron muchas noticias de que algo había pasado y casualmente era el tren en el que iba mi madre. Yo ya no logro contactar con ella porque su teléfono no está operativo", lamenta.

A partir de ese momento Irene comienza una carrera contrarreloj por localizar a su madre. Se desplaza hasta la localidad de Adamuz donde se ha desplegado un dispositivo de asistencia para víctimas y familiares que, como ella, intentan localizar a los suyos entre víctimas y supervivientes. Ha pasado la noche en el Hogar del Pensionista donde los efectivos dan asistencia a los afectados. Reconoce que ha sido una noche de pesadilla y que se encuentra viviendo una situación "difícil de manejar psicológicamente".

"Mi madre está en la lista de personas accidentadas pero no logro dar con ella"

Por el momento, la madre de Irene se encuentra en la lista de personas accidentadas. No tiene el teléfono operativo y le es imposible contactar con ella. Descarta la posibilidad de que haya viajado en uno de los autobuses que han ido a Atocha (Madrid) esta noche y tampoco consigue localizarla en ningún hospital de la zona.

"Hay mucha gente en la misma situación"

"Hay mucho colapso y es una situación difícil de manejar psicológicamente", reconoce Irene. La joven ha decidido compartir su imagen y quiere decir que hay mucha gente en la misma situación que ella, sin saber dónde está su familia ni cómo se encuentra.

"Creo que el otro tren tiene más consecuencias. Aquí hay mucha gente afectada. Nos falta información y al final el cerebro las rellena", afirma Irene mientras vive pendiente del teléfono esperando noticias sobre su madre.

