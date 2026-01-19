Un vecino de Adamuz rescató a los heridos con su quad: "Es una escena muy fuerte, un infierno"

Este domingo se conocía la triste noticia de que un tren con destino Madrid-Puerta de Atocha, descarrilaba y chocaba con otro tren, dejando por el momento 39 fallecidos y 48 heridos. Los hechos tuvieron lugar en la provincia de Córdoba, muy cerca de Adamuz, una localidad de 4.088 habitantes de la que más se va a hablar desgraciadamente hoy en España. Un pueblo que mostró enseguida su solidaridad con los heridos minutos después del fatídico accidente.

El complicado acceso a los vagones, no impidió que lo vecinos de Adamuz se acercaran al lugar de los hechos para ayudar a rescatar a las víctimas. Uno de los primeros en llegar hasta la zona cero fue Gonzalo Sánchez, un vecino de la localidad que acudió al lugar nada más enterarse de la triste noticia por un grupo de WhatsApp: "Cogí un equipo de luz que tenía en casa y salí corriendo con el coche para ayudar. Estando allí pregunté qué podía hacer, y fui hasta una luz roja donde encontré a un chaval, a Hugo, que venía descalzo y me lo saqué a cuestas hasta el coche", ha relatado a Antena 3 Noticias.

Debido a la mala situación de acceso a la zona cero, el voluntario decidió ir a su casa por un quad para poder rescatar a más gente y ayudar así a la Guardia Civil cargando material médico.

"Para mí no fueron 7 km, fueron 700"

Adamuz se encuentra a tan solo 7 km del lugar del accidente, pero según ha reconocido Gonzalo: "En ese momento no fueron 7km, fueron 700. Quería estar en todos los lados y no se podía. Es una escena muy fuerte, la ves en televisión y crees que no es para tanto, y claro que es para tanto". No solo los vecinos de Adamuz se volcaron con los heridos, también fueron a echar una mano gente de localidades cercanas como Villanueva de la Franca, Montoro o Villanueva de Córdoba, todos ellos se encuentran consternados.

"Todavía no han encontrado a su madre"

Gonzalo Sánchez ha contado en una entrevista en Antena 3 Noticias con Manu Sánchez cómo vivió el angustioso momento del rescate a Hugo, un chaval joven, al que acogió en su casa hasta que apareció su amigo, aunque ha reconocido que "a su madre todavía no la han encontrado". "No te imaginas nada, fue infierno. No te lo puedes imaginar, yo he hecho todo lo posible con lo que tenía", ha relatado el angustioso momento que vivió.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.