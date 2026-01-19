Jorge Murtra, sobre el tiempo transcurrido entre el descarrilamiento y el choque de los trenes: "Cuatro o cinco minutos es muchísimo tiempo, no entiendo"

Aún es pronto para evaluar las causas de lo ocurrido la tarde- noche de este domingo en la localidad de Ademuz, Córdoba. En estos momentos lo que se conoce son los hechos. El tren Iryo 6189 que viajaba de Málaga hacia Madrid descarrilaba pasadas las 19:30 horas de la tarde e invadía las vías del sentido opuesto. Pocos minutos después un tren Alvia, que circulaba a unos 200 kilómetros por hora y se dirigía de Madrid a Huelva, chocó contra el primero, descarrilando y cayendo por un talud de 4 metros de altura parte del convoy . Las informaciones siguen actualizándos.

Jorge Murtra respondía en Espejo Público a las innumerables dudas que surgen en torno al accidente que deja hasta el momento 39 víctimas mortales y 48 heridos, 12 de ellos ingresados en la UCI, incluido un menor. El exdirector de Protección Civil de Renfe y ex jefe de bomberos de la ciudad de Barcelona advertía que el momento era muy prematuro para dilucidar las causas del primer incidente y del fatal impacto entre los dos trenes.

"De lo planteado hasta ahora, cualquiera es posible"

"Fallo en el cambio de agujas, fallo por exceso de velocidad con un cambio de agujas (…) falta de mantenimiento del tren, cualquier hipótesis es posible", expresaba Murtra, que dejaba en manos de los investigadores.

El experto en emergencias también valoraba las primeras imágenes grabadas poco después del accidente, en las que un tripulante da instrucciones de seguridad a los viajeros, de quienes poco a poco se conocen nuevos testimonios.

El exdirector de Protección Civil de Renfe valoraba lo que podrían extenderse las labores de rescate e investigación a partir de ahora.

"Cuatro o cinco minutos es muchísimo tiempo"

No está confirmado el tiempo que transcurrió entre el descarrilamiento del Iryo y el choque del Alvia. Las primeras informaciones barajaban cuatro o cinco minutos y sin embargo Joaquín Manso, director del periódico 'El Mundo' hablaba después de tan solo 20 segundos.

Jorge Murtra, con la información de los varios minutos entre uno y otro sucesos, parecía sorprendido y dudaba, considerando que sería tiempo más que suficiente para que los sistemas y protocolos de emergencia hubieran podido avisar al segundo de los trenes: "Pues no lo sé, porque cuatro o cinco minutos es muchísimo tiempo, no entiendo que el sistema de mensaje... Bueno, a esas velocidades cuatro minutos no es suficiente. Se tendrían que supervisar todos los mensajes del tren al puesto de mando, a ver en qué tiempo se enviaron".

