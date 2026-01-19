Accidente Trenes
Marina, compañera de Espejo Público, cuenta por qué no cogió el tren accidentado: "Quería estar más tiempo con la familia"
La joven no ha podido llegar a Madrid donde trabajaba la mañana de este lunes. Marina Aguilar es redactora de Espejo Público y se disponía a salir de la estación María Zambrano de Málaga en el tren siguiente al Alvia que colisionó con el Iryo que había descarrilado en Ademuz, Córdoba.
La circulación de alta velocidad permanece cortada en la mayor parte del sur de la Península la mañana de este lunes. Marina Aguilar, redactora de Espejo Público esperaba llegar la noche del domingo a Madrid y poder acudir a la redacción la mañana del lunes. El accidente de tren de Ademuz, Córdoba, lo ha impedido. La tragedia
La joven se encontraba en el interior del tren que se disponía a abandonar Málaga en dirección a Madrid. Sin embargo al retraso inicial y las pocas informaciones que se conocían, le siguieron la evacuación del tren, y las últimas noticias de la tragedia ocurrida.
Marina reconocía a la también periodista Toñi Portillo en la estación malagueña que todavía tenía "bastante mal cuerpo porque al fin y al cabo podría haber sido mi tren".
"La gente no era consciente de la gravedad del problema"
Marina relataba la crispación que se extendió inicialmente entre algunos viajeros preocupados por llegar a sus destinos lo antes posible, y que acostumbrados a las informaciones sobre frecuentes incidencias en el sistema ferroviario, reaccionaban con indignación. Desconocían la realidad del violento choque entre los dos trenes en el municipio de Ademuz, Córdoba.
"La gente no era consciente de la gravedad del problema (…) Estaba preocupada por llegar al trabajo, a las horas siguientes o al día siguiente, o simplemente por llegar a casa y acostarse, y realmente hay gente que no ha llegado y no va a llegar nunca más a casa. Es algo difícil de asimilar porque estamos acostumbrados a los retrasos de Renfe", explicaba Marina respecto a las numerosas víctimas.
"Más tiempo con la familia"
Su familia y apego a su tierra natal son las razones que llevaron a Marina a coger el tren que uniría las estaciones María Zambrano de Málaga con la de Puerta de Atocha- Almudena Grandes, con hora de salida prevista a las 20:00 horas. Decidió exprimir el fin de semana para junto a sus familiares el mayor tiempo posible: "No cogí el anterior porque intenté estar más tiempo con la familia, un deseo simplemente de que me encanta estar en mi tierra y no cogerlo antes", expresaba.
También admitía que no había descansado mucho dadas las noticias y por las pesadillas que le causaban estas: "Esta noche me ha costado dormir, llevo dos horas de sueño en el cuerpo y con pesadillas. Soy un poco aprehensiva. He vuelto a nacer en cierto modo".
