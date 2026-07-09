El roce entre Carmen Morodo y Chema Crespo por las palabras de Feijóo sobre las bajas laborales: "¿Qué fue lo que tuvo, igorancia o mala fe?"

Alberto Núñez Feijóo devolvía a la primera plana de la actualidad el aumento del absentismo laboral en España de los últimos años. Algunos analistas consideran que el presidente del Partido Popular se ha metido en un jardín al calificar de "cáncer que no podemos pagar" este asunto. Defendía el político que un trabajador de baja injustificada, viera reflejada en su nómina una reducción de salario. El presidente Sánchez respondía y le acusaba de colocar un estigma sobre quienes padecen enfermedades y no pueden acudir a su puesto de trabajo.

"¡No se puede criminalizar de esa manera!"

El periodista Chema Crespo rechaza frontalmente las palabras de Feijóo que considera injustas por asociar las bajas médicas con el absentismo:: "No se puede criminalizar a los trabajadores ni al personal que dispensa las bajas".

Lanzaba una pregunta a la mesa de debate: "Una vez más, el señor Feijóo ¿Qué fue lo que tuvo, igorancia o mala fe? Porque sino esto no se entiende. El sistema tiene garantías y tiene procedimientos y regímenes sancionadores".

Discrepaba con el periodista su compañera Carmen Morodo negando ninguna de las dos posibilidades que ponía encima de la mesa Chema, destacando lo sensible de un debate que aseguraba hay que afrontar "con los datos y con una propuesta en la mano".

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