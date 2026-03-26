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Crónica | Programa 8

El miedo a envejecer de Susana Saborido y el sueño cumplido de Joaquín con Jennifer López en el último programa de El capitán en Japón

Los Sánchez Saborido han cumplido el mayor sueño de Joaquín, poder disfrutar de un concierto en directo de la cantante norteamericana y conocerla.

El miedo a envejecer de Susana Saborido y el sueño cumplido de Joaquín con Jennifer López en el último programa de El capitán en Japón

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Carmen Pardo
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Joaquín ha propuesto a su familia vivir la experiencia del buceo en aguas de Osaka. Una actividad para la que la familia ha preparado la inmersión en una piscina y dónde Susana ha tenido un piropo para Joaquín al verle enfundado en el traje de neopreno.

Tras su práctica en la piscina, Susana Saborido ha disfrutado de un relajante masaje junto a Daniela donde le ha revelado los motivos por los que tiene miedo a envejecer.

La revelación de Susana Saborido a Daniela

Mientras Susana y Daniela estaban relajándose, Joaquín ha compartido confidencias Salma en la piscina, donde le ha recordado la importancia de saber pedir perdón y ser una buena persona en la vida.

Durante su trayecto en busca de la eterna juventud, Susana Saborido les ha contado a sus hijas el deseo que Joaquín cumplió para ella. El exfutbolista lo preparó todo para que su mujer pudiera conocer y cenar con el cantante Luis Miguel. Una anécdota que Joaquín y Susana recuerdan con mucho cariño.

Los Sánchez Saborido han llegado a uno de los lugares con mayor tasa de longevidad del mundo, la comunidad Tokeshi. Unos mayores que han llenado de amor a los Sánchez Saborido por su predisposición y ganas de vivir.

Los Sánchez Saborido bailan La Macarena con los mayores: “Son maravillosos”

Al volver de su aventura con los mayores, Joaquín ha disfrutado junto a su familia de la experiencia del buceo, Un momento que ha impresionado a Daniela y Salma y con el que Susana Saborido ha llegado a sufrir algo de angustia.

En su última cena en Japón, Daniela ha sorprendido a su familia con una canción que ha compuesto sobre su aventura en Japón.

Susana Saborido ha querido sorprender a Joaquín por su aniversario y ha cumplido uno de los mayores deseos del futbolista, conocer a Jennifer López. Un regalo que le ha hecho llorar de emoción a Joaquín.

Las lágrimas de Joaquín al recibir el regalo de aniversario de Susana Saborido

La familia ha viajado de Japón a Barcelona para cumplir el sueño de Joaquín, asistir al concierto de Jennifer López. Un evento en el que Joaquín ha disfrutado de lo lindo junto a Daniela y Salma bailando ‘El anillo pa cuando’.

Tras el concierto, Joaquín ha cumplido su sueño de conocer a la estrella internacional y ha conseguido tener una fotografía junto a ella.

Joaquín cumple su sueño de conocer a Jennifer López: “Me ha faltado un segundo para decirlo todo lo que quería”

Un sueño cumplido que el capitán ha agradecido a Susana Saborido, Daniela y Salma y les ha asegurado que su mejor regalo ha sido compartir esta aventura junto a ellas en Japón.

Joaquín disfruta bailando ‘El anillo pa cuando’ en directo en el concierto de Jennifer López

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La imagen de Joaquín junto a Jennifer López: “Me queda a mi López...”

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Joaquín cumple su sueño de conocer a Jennifer López: “Me ha faltado un segundo para decirlo todo lo que quería”

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Joaquín disfruta bailando ‘El anillo pa cuando’ en directo en el concierto de Jennifer López
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Las lágrimas de Joaquín al recibir el regalo de aniversario de Susana Saborido
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Así han reaccionado Joaquín, Susana y Salma a la canción sobre Japón de Daniela
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La hija mayor de Joaquín y Susana ha vuelto a sorprender a su familia con un tema que relata las aventuras que han vivido en el país del sol naciente.

La inolvidable experiencia del buceo de los Sánchez Saborido
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La inolvidable experiencia del buceo de los Sánchez Saborido: “Era como estar en un paraíso”

El momento más esperado por Joaquín ha llegado junto a su familia y ha podido disfrutar de las maravillas que les ofrece el fondo marino.

Los Sánchez Saborido bailan La Macarena con los mayores: “Son maravillosos”

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El deseo de Susana Saborido que Joaquín cumplió: “Me llevó a cenar con Luis Miguel”

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El bonito consejo de Joaquín a Salma

El bonito consejo de Joaquín a Salma: “Saber pedir perdón te va a hacer mejor persona”

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