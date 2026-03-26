El miedo a envejecer de Susana Saborido y el sueño cumplido de Joaquín con Jennifer López en el último programa de El capitán en Japón

Joaquín ha propuesto a su familia vivir la experiencia del buceo en aguas de Osaka. Una actividad para la que la familia ha preparado la inmersión en una piscina y dónde Susana ha tenido un piropo para Joaquín al verle enfundado en el traje de neopreno.

Tras su práctica en la piscina, Susana Saborido ha disfrutado de un relajante masaje junto a Daniela donde le ha revelado los motivos por los que tiene miedo a envejecer.

Mientras Susana y Daniela estaban relajándose, Joaquín ha compartido confidencias Salma en la piscina, donde le ha recordado la importancia de saber pedir perdón y ser una buena persona en la vida.

Durante su trayecto en busca de la eterna juventud, Susana Saborido les ha contado a sus hijas el deseo que Joaquín cumplió para ella. El exfutbolista lo preparó todo para que su mujer pudiera conocer y cenar con el cantante Luis Miguel. Una anécdota que Joaquín y Susana recuerdan con mucho cariño.

Los Sánchez Saborido han llegado a uno de los lugares con mayor tasa de longevidad del mundo, la comunidad Tokeshi. Unos mayores que han llenado de amor a los Sánchez Saborido por su predisposición y ganas de vivir.

Al volver de su aventura con los mayores, Joaquín ha disfrutado junto a su familia de la experiencia del buceo, Un momento que ha impresionado a Daniela y Salma y con el que Susana Saborido ha llegado a sufrir algo de angustia.

En su última cena en Japón, Daniela ha sorprendido a su familia con una canción que ha compuesto sobre su aventura en Japón.

Susana Saborido ha querido sorprender a Joaquín por su aniversario y ha cumplido uno de los mayores deseos del futbolista, conocer a Jennifer López. Un regalo que le ha hecho llorar de emoción a Joaquín.

La familia ha viajado de Japón a Barcelona para cumplir el sueño de Joaquín, asistir al concierto de Jennifer López. Un evento en el que Joaquín ha disfrutado de lo lindo junto a Daniela y Salma bailando ‘El anillo pa cuando’.

Tras el concierto, Joaquín ha cumplido su sueño de conocer a la estrella internacional y ha conseguido tener una fotografía junto a ella.

Un sueño cumplido que el capitán ha agradecido a Susana Saborido, Daniela y Salma y les ha asegurado que su mejor regalo ha sido compartir esta aventura junto a ellas en Japón.