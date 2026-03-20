VÍDEO INÉDITO: “A mí el tobillo no me llega al suelo”: el sufrimiento de Joaquín para sentarse de la manera tradicional japonesa

La familia andaluza ha querido demostrar sus habilidades al levantarse de la forma peculiar que tiene la cultura japonesa a la hora de sentarse de rodillas, apoyándose sobre sus propios talones.

Salma ha sido la más insistente en probar la postura para levantarse después, ante la mirada de alegría de una japonesa que no se movía del sitio mientras observaba los movimientos de la familia.

Los problemas han llegado cuando Joaquín, al intentar hacer la postura, era incapaz de ponerse en pie con ligereza: “El problema es que el tobillo no me llega al suelo”.