El Capitán en Japón y Atrapa un millón lideran sus noches en Antena 3

El Capitán en Japón finaliza la temporada como líder de la noche del miércoles con un 11,5% de cuota de pantalla y 800.000 espectadores. Por su parte, Atrapa un millón repite liderazgo en la noche del sábado al alcanzar un 11,1% de cuota de pantalla y más de 1 millón de espectadores.

Ambos formatos demuestran su gran alcance logrando más de 2 millones y más de 2,6 millones de espectadores únicos, respectivamente.

Con estos resultados, Antena 3 continúa otro mes como la televisión líder y lo hace creciendo tanto respecto a enero como a hace un año, alcanzando así 20 meses consecutivos de liderazgo absoluto.