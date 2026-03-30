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El Capitán en Japón y Atrapa un millón lideran sus noches en Antena 3

Ambos formatos han consolidado su liderazgo durante el mes de marzo.

El capitán en Japón

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El Capitán en Japón finaliza la temporada como líder de la noche del miércoles con un 11,5% de cuota de pantalla y 800.000 espectadores. Por su parte, Atrapa un millón repite liderazgo en la noche del sábado al alcanzar un 11,1% de cuota de pantalla y más de 1 millón de espectadores.

Ambos formatos demuestran su gran alcance logrando más de 2 millones y más de 2,6 millones de espectadores únicos, respectivamente.

Con estos resultados, Antena 3 continúa otro mes como la televisión líder y lo hace creciendo tanto respecto a enero como a hace un año, alcanzando así 20 meses consecutivos de liderazgo absoluto.

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