VÍDEO INÉDITO: “Te vas a quedar boquiabierta”: Joaquín desvela que póster tenía colgado en su habitación de adolescente

La admiración de Joaquín por Jennifer López ya es conocida por todos. Tal es su fanatismo que ha reconocido haber tenido su póster, junto a otros artistas como Camarón de la Isla. Sin embargo, el andaluz ha dejado caer que sus pósteres eran un tanto peculiares.

“Te vas a quedar boquiabierta”: le ha dicho el andaluz a su mujer tras confesar que la figura femenina que tenía colgada en su habitación era la cantante internacional Sabrina Fox, conocida por su éxito musical “Boys”.

Susana, al escuchar esto, ha llamado hortera a su marido, confesando que ella admiraba en sus pósteres a Alejandro Sanz. La mujer del exfutbolista ha captado la ironía de Joaquín, que ha terminado riéndose al ser descubierto.