El Capitán arrasa en Japón y confirma nueva temporada… ¡esta vez rumbo a la India!

Joaquín Sánchez y su familia acaban de cerrar por todo lo alto su última aventura televisiva y ya tienen nuevo destino a la vista. Así, Antena 3, la cadena líder de la televisión y con los programas más vistos, volverá a apostar por el mejor entretenimiento con una nueva entrega de su exitoso road trip después de que El Capitán en Japón haya finalizado esta semana, al igual que lo fue ‘El Capitán en América’, como líder de audiencia en la noche de los miércoles.

La India será el próximo viaje que emprenda el exfutbolista acompañado por su mujer, Susana Saborido, y sus hijas Daniela y Salma, tras la renovación del formato por una tercera temporada.

Los Sánchez Saborido volverán a coger el pasaporte, pero continuarán en el continente asiático: de Japón a la India, se embarcan en un nuevo desafío para descubrir un país de contrastes, una región histórica por sus rutas comerciales y su riqueza cultural, cuna del budismo y crisol milenario de tradiciones, gastronomía, espiritualidad y diversidad, además del país más poblado del planeta.

Al igual que El Capitán en América y El Capitán en Japón, El Capitán en la India estará también disponible en atresplayer y se podrá ver fuera de España desde la plataforma y en Antena 3 Internacional. El formato está producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna.

Joaquín Sánchez y su familia, capitán y líder en la noche de los miércoles

El Capitán en Japón ha cerrado esta semana su triunfal temporada en Antena 3 con un nuevo éxito de audiencia y siendo líder y lo más visto de la noche del miércoles. Joaquín y su familia han recorrido desde el horario estelar de la cadena el país del sol naciente en una aventura que ha vuelvo a convertirse en la oferta preferida de la noche con una media en la temporada del 11,5% de cuota (a +3 y +1 puntos sobre sus competidores), 800.000 seguidores y más de 2 millones de espectadores únicos, destacando su liderazgo en el grupo de 25 a 34 años con un 13,8% de cuota.

A lo largo de esta temporada, ha liderado en prácticamente todas sus emisiones, venciendo a una amplia oferta de competidores y géneros, desde series, a otros formatos de entretenimiento y programas de entrevistas.