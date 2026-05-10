Muchos gajos, un Gran Premio y más de 2.000 euros en un panel: así comenzó Rafa la carrera del éxito en La ruleta

"¡Qué maravilla de concursante!", exclamaba Jorge Fernández al terminar el programa al contemplar cómo Rafa se llevaba a casa más de 12.000 euros.

Pero esta carrera hacia el éxito comenzó en este panel del vídeo, en el que Rafa, con mucho temple, consigue muchos buenos gajos, el Gran Premio y más de 2.000 euros.

Este concursante ha jugado tan sumamente bien que, al finalizar el programa, Jorge Fernández hinca la rodilla para hacerle una gran reverencia. ¡No te pierdas el vídeo!