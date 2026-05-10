Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada: "Me siento privilegiado"

Conseguir un pleno nada más empezar la actuación es el sueño de cualquier concursante de La Voz Kids y Celia lo ha logrado en su debut en el programa. Una audición a ciegas muy emotiva en la que Luis Fonsi ha puesto la guinda al pastel.

La propia concursante "no pensaba que se fuera a girar nadie"; sin embargo, la realidad ha sido bien diferente. Un éxito que Fonsi ha tildado de "sumamente especial", admirando el valor de la joven a la hora de elegir 'Memory' de Cats.

Celia apenas podía contener las lágrimas mientras escuchaba al coach, que ha señalado detalladamente lo bien que ha llevado a cabo su actuación. ¡Y con toda la razón!

Sin duda, Celia se presenta como una de las grandes apuestas de esta temporada y Luis Fonsi lo ha dejado claro desde el primer día. ¡Dale play al vídeo para ver el emotivo discurso del cantante!