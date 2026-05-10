Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones a ciegas

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada: "Me siento privilegiado"

Celia ha conseguido el pleno más rápido de la temporada y Luis Fonsi le ha querido regalar unas bonitas palabras.

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada “Me siento privilegiado”

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada: "Me siento privilegiado"

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Conseguir un pleno nada más empezar la actuación es el sueño de cualquier concursante de La Voz Kids y Celia lo ha logrado en su debut en el programa. Una audición a ciegas muy emotiva en la que Luis Fonsi ha puesto la guinda al pastel.

La propia concursante "no pensaba que se fuera a girar nadie"; sin embargo, la realidad ha sido bien diferente. Un éxito que Fonsi ha tildado de "sumamente especial", admirando el valor de la joven a la hora de elegir 'Memory' de Cats.

Celia apenas podía contener las lágrimas mientras escuchaba al coach, que ha señalado detalladamente lo bien que ha llevado a cabo su actuación. ¡Y con toda la razón!

Sin duda, Celia se presenta como una de las grandes apuestas de esta temporada y Luis Fonsi lo ha dejado claro desde el primer día. ¡Dale play al vídeo para ver el emotivo discurso del cantante!

Eva González

El reto viral de Eva González antes del estreno de La Voz Kids: "Es un poco difícil"

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”

Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada “Me siento privilegiado”

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada: "Me siento privilegiado"

Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer: “Se me cayó la máscara”

“Se me cayó la máscara”: Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer

Tamara Falcó en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

Las locas estadísticas sexuales de España: "No es la cantidad, es la calidad"

"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena
Making of

"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas ‘A un paso de la luna’
Mejores momentos | Audiciones a ciegas

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas 'A un paso de la luna'

Triana ha elegido a Ana Mena como su coach y han tardado muy poco en protagonizar su primer dúo.

María del Monte, Loro en Mask Singer
CONTENIDO EXCLUSIVO

María del Monte, Loro en Mask Singer, es más de "casita" que de viajar

María del Monte ha sorprendido a todos cuando ha aparecido debajo de Loro y ahora, antes de despedirse para siempre de la máscara, ha contado algunos de sus secretos.

Las lágrimas de Javier en Pasapalabra al confesar el apoyo de Alejandro, su primer compañero y rival

Las lágrimas de Javier en Pasapalabra al confesar el apoyo de Alejandro, su primer compañero y rival

Coaches de La Voz Kids 2026

La Voz Kids arrasa: líder de la noche del sábado con el mejor estreno de las tres últimas ediciones del formato

Muchos gajos, un Gran Premio y más de 2.000 euros en un panel: así comenzó Rafa la carrera del éxito en La ruleta

Muchos gajos, un Gran Premio y más de 2.000 euros en un panel: así comenzó Rafa la carrera del éxito en La ruleta

Publicidad