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La Voz Kids arrasa: líder de la noche del sábado con el mejor estreno de las tres últimas ediciones del formato

La nueva edición del talent show musical ha arrasado, convirtiéndose en líder y lo más visto de la noche del sábado con 14,6% de cuota y 3,6 millones de espectadores únicos.

Coaches de La Voz Kids 2026

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La Voz Kids arrasa en su estreno y se convierte en líder y lo más visto de la noche del sábado con un 14,6% de cuota y 3,6 millones de espectadores únicos.

El talent show musical, presentado por Eva González, logra su mejor estreno de las tres últimas ediciones del formato en una noche en la que Ana Mena se ha estrenado como coach en una edición que promete grandes emociones con cada gala.

La Voz Kids supera por 4 puntos al estreno de la competencia y por 8 puntos a las demás ofertas. Además, se sitúa por encima del 20% en públicos menores de 25 años, y en redes sociales logra un alcance de más de 70 millones de cuentas.

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